Incidente in A10, motociclista scivola a terra: rallentamenti tra Celle e Varazze

Celle Ligure. Incidente stradale questa mattina, intorno alle 9,40, sulla A10 tra Celle Ligure e Varazze dove, secondo le prime informazioni, un motociclista è scivolato a terra.

Fortunatamente lo schianto, avvenuto all’altezza del chilometro 26.8, non avrebbe avuto gravi conseguenze per il centauro che non ha riportato gravi contusioni nella caduta. Per soccorrerlo sono stati mobilitati i vigili del fuoco e un’ambulanza della Croce Rosa di Celle.

A causa dell’incidente si sono registrati rallentamenti alla circolazione tra Celle e Varazze.