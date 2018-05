Loano. Paura questa mattina a Loano per un incendio divampato all’interno del garage sotterraneo di una palazzina di via Manzoni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Finale Ligure e un’ambulanza della croce bianca di Borghetto Santo Spirito.

L’intervento è ancora in corso. I soccorritori hanno difficoltà ad accedere al secondo piano del garage sotterraneo, dal quale pare che si siano sprigionate le fiamme.

Il fumo sprigionato si è propagato per tutta la zona compresa tra via Manzoni e la retrostante via Aurelia creando panico tra i residenti e i conducenti dei veicoli in transito lungo la strada.