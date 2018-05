Imbarcazione accusa un guasto al largo di Finale Ligure: intervento della Capitaneria di Porto

Finale Ligure. Un’imbarcazione da diporto, con una persona a bordo, ha accusato un guasto e ha iniziato ad imbarcare acqua in sala motori a mezzo miglio da Capo e Caprazoppa, tra Finale Ligure e Borgio Verezzi.

L’episodio è avvenuto intorno alle 20,30, e immediata è stata la chiamata al numero di emergenza. La Capitaneria di Porto di Savona, che ha coordinato i soccorsi, ha quindi disposto l’intervento del battello GCA09 dell’Ufficio circondariale Marittimo di Loano-Albenga, in quel momento impegnato in un pattugliamento di vigilanza per le attività di pesca.

L’imbarcazione, una volta individuata, è stata scortata fino al vicino porto di Loano, dove si è ormeggiata alle 21,30 in sicurezza.

Ancora da accertare i motivi del guasto, anche se, da una prima analisi, sembra possa essersi verificata una rottura all’impianto di raffreddamento unita ad una temporanea avaria ai motori che ha reso l’imbarcazione ingovernabile.