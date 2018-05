Illuminazione pubblica Albenga, Ciangherotti replica a Passino

Albenga. “L’assessore Alberto Passino toccato sullo stipendio mensile che gli Albenganesi gli versano per ancora 12 mesi si è svegliato dal torpore”. Inizia così la contro replica del consigliere comunale di Forza Italia Eraldo Ciangherotti alla querella sull’illuminazione pubblica a Campochiesa.

“Passino mentre dimentica che tutte le segnalazioni della minoranza provengono semplicemente dalle richieste di aiuto che rivolge la popolazione residente nella frazione di Campochiesa dove di giorno vedono l’illuminazione pubblica accesa inutilmente nella via della scuola elementare con conseguente reazione allergica allo spreco di soldi pubblici, conferma una notizia importante: l’impegno a realizzare a breve quanto Forza Italia e Lega Nord hanno sollecitato nei mesi scorsi proprio con la richiesta di una commissione lavori pubblici urgente per sistemare, a Campochiesa, le avvolgibili rimaste rotte per mesi nella classe 2a, per ripristinare gli scalini inagibili dell’atrio esterno della scuola elementare e sostituire (non lo dimentichi Passino) la recinzione del giardino fuori uso e pericolosa per i chiodi ad altezza bimbi” aggiunge Ciangherotti.

“Siamo soddisfatti di tutto ciò e sin d’ora rassicuriamo l’assessore Passino che proseguiremo in questa azione di costante monitoraggio dei lavori pubblici a singhiozzo, perché anche Campochiesa non deve essere trascurata e dimenticata” conclude il consigliere comunale di Forza Italia di Albenga.