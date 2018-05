Il Memorial “Gambetta” a Savona, la StrAlassio e il calcio a 5 a Cengio: lo sport è il “re” della domenica nel savonese

Provincia. Sport e tempo libero continuano a dominare la “scena” di questa terza domenica di maggio. In riviera e nell’entroterra sono diverse infatti le manifestazioni sportive, tutte, però, a carattere non agonistico: dal Memorial “Gambetta” nel capoluogo alla corsa pro Croce Rossa, all’ombra del Muretto più famoso della Liguria, al “calcetto” in Val Bormida.

Una giornata da trascorrere dunque all’aria aperta. Ecco perché non potete assolutamente perdervi questa utile guida ai principali appuntamenti nel nostro territorio. E per tutti gli altri c’è sempre la nostra dettagliatissima sezione IVG Life.

Savona. La Polisportiva San Francesco organizza, con il patrocinio di Comune e Provincia, la 30esima Camminata Panoramica – 27° Memorial “Nicola Gambetta”, manifestazione podistica diventata con gli anni un appuntamento fisso per gli sportivi. L’associazione è impegnata nel promuovere lo sport non solo come momento ricreativo e di contributo al mantenimento della salute psicofisica ma anche come occasione e mezzo di educazione e impegno sociale.

“In provincia sono poche le corse podistiche che riescano a raccogliere così tanti iscritti e una partecipazione di massa che unisce gli atleti che si contendono i record, le famiglie con passeggino al seguito, gli alunni delle scuole e persino gli ultraottantenni – spiegano i promotori – Le motivazioni che spingono a partecipare possono essere tante e diverse: tra queste sicuramente vi è la possibilità di trascorre una giornata all’aria aperta godendosi il panorama e il verde delle colline savonesi e la certezza di contribuire, con i 6 euro di iscrizione, ad aiutare persone meno fortunate”.

Il ritrovo è fissato per le 8:30 presso il parco del Convento dei Cappuccini, da dove alle 9:30 partirà la manifestazione. Per gli iscritti, oltre alla maglietta omaggio, sono a disposizione riconoscimenti per i primi tre assoluti e di categoria e premi a sorteggio, coppe o trofei per i gruppi e le scuole. Le iscrizioni saranno aperte il mattino stesso fino a poco prima della partenza. Il ricavato verrà devoluto all’Associazione Savonese contro le Leucemie, costituita nel dicembre 1991 in ricordo di Nicola Gambetta e Nicoletta Botta, due giovani scomparsi nel giugno di quell’anno proprio a causa di questa malattia.

Alassio. La Croce Rossa Italiana, in collaborazione con l’Atletica Run di Finale Ligure e con il patrocinio del Comune, organizza la 10ma edizione della StrAlassio. Una gara podistica non competitiva di 7 km, un percorso cittadino e panoramico aperto a tutti, con partenza alle ore 9:15 dal Muretto. Informazioni e iscrizioni sul posto dalle ore 7 fino a 15 minuti dalla partenza. Quota di iscrizione: adulti € 10, bambini fino ai 10 anni € 5. Il ritrovo è fissato in piazza del Comune, la premiazione alle 11:30 presso la sede di partenza. Le quote d’iscrizione e le eventuali offerte raccolte verranno destinate all’acquisto di attrezzature e materiale sanitario per la Croce Rossa.

A Borghetto Santo Spirito giunge alla sua seconda edizione la Fiera di Primavera all’interno dell’approdo turistico Poseidon. Ci saranno stand creativi, artigiani, hobbisti, opi, aziende floricole e agricole. Al mattino laboratorio per bambini con la creazione di fiori di carta da portare a casa come regalo. La manifestazione si terrà dalle ore 10:30 alle ore 19.

Cengio. Per sostenere le Cengiadi, manifestazione polisportiva per tutti, l’associazione Un Sorriso per Tutti organizza un torneo di calcio a 5 giocatori, preludio alla tredicesima edizione delle Cengiadi in programma il 22, 23 e 24 giugno prossimi. Dalle ore 10 avrà luogo il Championship Soccer e a seguire il pranzo. Il torneo sarà effettuato in località Isole nel Cengiadi Stadium, inaugurato lo scorso anno, campo regolamentare con fondo liscio. È vivamente consigliato l’utilizzo di scarpe senza tacchetti. Età minima per partecipare: 14 anni. Verranno premiati tutti i giocatori delle prime tre squadre classificate. Premi speciali per miglior portiere, miglior difensore, miglior attaccante.

Con il patrocinio del Comune di Giustenice la Polisportiva “Stefano Agnese” propone dalle ore 15 un’esperienza unica: la prima edizione di “Quattro passi con l’amico a quattro zampe“, una camminata non competitiva in compagnia del proprio cane lungo i sentieri panoramici.

“L’evento ha come finalità semplicemente quella di fare una passeggiata tutti insieme e far conoscere al maggior numero di persone le ottime potenzialità del nostro territorio in materia di outdoor – dichiara il sindaco Mauro Boetto – Il percorso offre nella sua interezza splendidi scorci di vista sul Monte Carmo, sulla Val Maremola e sul mare. Un ringraziamento va a tutto il direttivo della Polisportiva e ai volontari per il lavoro profuso in questa manifestazione”.

Il percorso di circa 4 km, interamente segnalato e con la presenza di più accompagnatori, non presenta difficoltà ed è adatto a chiunque. Una parte del ricavato della manifestazione verrà donato ai “pelosetti a quattro zampe” del canile di Finale Ligure.