Savona. Secca sconfitta per il Savona nell’ultima trasferta della stagione. In Sardegna, ospiti del Cus Cagliari quarto in classifica, i biancoverdi sono stati battuti per 5 a 0.

Sul campo del Giuliano Loddo i sardi guidati da Fernando Jorge hanno colpito con le reti di Olla, De Montis, Lorrai e la doppietta di Joaquin Puglisi.

I biancoverdi, anche questa volta, hanno dato spazio ad alcuni giovani, badando più ad utilizzare l’impegno per crescere in ottica futura che a cercare di fare risultato.

In graduatoria il Savona è stato raggiunto al sesto posto dal Rassemblement, vittorioso sulla Moncalvese. Sabato 26 maggio, per l’ultima giornata, a Genova arriverà il Valchisone capolista, con l’intento di garantirsi la promozione.

Scendendo di categoria, in Serie B, pareggio 4 a 4 tra Genova Hockey 1980 e HC Liguria. I biancoblù sono andati a segno con Ghidella, Olivieri, Pavone e Francese. Per i padroni di casa doppietta di Franza e singole marcature di Sabbarese e Albani. C’è un po’ di rammarico per i savonesi, dato che a metà gara conducevano per 2-1 ma non sono riusciti a condurre in porto il successo.

La classifica (tra parentesi le partite valevoli giocate): Cus Genova 16 (6), HC Liguria 8 (6), HC Genova 6 (5), Genova Hockey 1980 1 (5). Atletico Superba e Cus Pisa riserve fuori classifica.

Domenica 20 maggio si giocherà una sola partita, alle ore 11: Liguria contro Atletico Superba.