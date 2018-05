Savona. Ancora una sconfitta per il Savona, la sesta in dodici giornate, nel campionato di Serie A2. A Reggio nell’Emilia i padroni di casa della Città del Tricolore, in piena corsa per la vittoria del campionato, hanno messo in mostra il loro valore e si sono imposti sui liguri per 6-3.

Tuttavia, nonostante la differenza di motivazioni, i biancoverdi hanno ben figurato, cercando di farsi valere. Le reti della formazione condotta da Gonzalo Longo sono state realizzate da Riccardo Vaglini, Bormida e Gaibazzi.

La formazione savonese è sesta in classifica e nel prossimo turno, sabato 12 maggio, sarà ospite del Cus Cagliari.

Prestazione da applausi del Liguria, che è riuscito a pareggiare sul campo del Cus Genova, squadra che fino a domenica aveva sempre vinto. All’Arnaldi è finita 2 a 2. All’andata gli universitari prevalsero a Savona per 8 a 0; ben altra storia ha avuto il match di ritorno. Il primo tempo si è chiuso sull’1-1, con rete biancoblù firmata da Sonego. Nel secondo tempo il gol di Francese ha permesso al Liguria di portare a casa un punto.

La formazione allenata da Carlo Colla ha giocato con Addis, Di Vaio, Schettini, Scanu, Agnello, Francese, Sonego, An. Nari, Gioiella, Buzali, Al. Nari, Ghidella, Olivieri.

Nell’altro incontro della giornata l’HC Genova ha prevalso sull’Atletico Superba per 6-4. La classifica (tra parentesi le partite valevoli giocate): Cus Genova 16 (6), HC Liguria 7 (5), HC Genova 6 (5), Genova Hockey 1980 0 (4).

Il Liguria tornerà in campo domenica 13 maggio, per affrontare in trasferta il Genova Hockey 1980.