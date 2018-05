Guidava auto rubata senza la patente: 21enne patteggia

Villanova D’Albenga. Un anno e sei mesi di reclusione. E’ la pena patteggiata questa mattina in udienza preliminare da Soyfyane Manakra, un ventunenne marocchino che era stato arrestato a gennaio scorso a Villanova D’Albenga con l’accusa di ricettazione dopo essere stato trovato al volante di una Fiat Panda rubata.

Il giovane, in sede di convalida di arresto, aveva ammesso di aver rubato l’auto, ma anche un pc portatile e alcuni oggetti da lavoro che erano stati ritrovati nella vettura dai carabinieri della stazione di Villanova D’Albenga. Manakra aveva spiegato di aver preso la Fiat Panda (sparita da Sanremo) ad Albenga, dopo averla trovata con le chiavi inserite. Per quanto riguarda il computer e gli attrezzi da lavoro aveva invece confessato di averli rubati da un’auto parcheggiata ad Andora dopo aver rotto il finestrino.

Ad arrestare Manakra, in Italia senza fissa dimora e con una condanna definitiva alle spalle, erano stati i carabinieri della stazione di Villanova D’Albenga dopo un controllo stradale. Dopo essere stato fermato dalla pattuglia il ventunenne (che era in auto con altri tre giovani tutti estranei alle accuse) era apparso subito stranamente nervoso ed aveva esitato a mostrare i documenti ai militari. Poco dopo aveva confessato di essere senza documenti di identità e soprattutto di non aver mai conseguito la patente di guida.

Da successivi accertamenti, era emerso che la Fiat Panda sulla quale viaggiava era rubata e, di conseguenza, era scattato il fermo.