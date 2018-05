Albenga. Si è concluso sabato 26 maggio in serata l’evento organizzato dai ragazzi del Gruppo FAI Giovani Albenga-Alassio: “Una Cattedrale in alta quota, tradizione e innovazione per la rinascita dell’olivicoltura estrema”.

L’evento, organizzato in collaborazione con il Frantoio Ghiglione e il Movimento Culturale TreeDream di Flavio Lenardon, ha riscosso grande successo. In molti hanno deciso di passare una giornata all’aperto dedicando il loro tempo alla scoperta di un mondo che da sempre caratterizza la nostra cultura e il nostro territorio.

“Grazie al Frantoio Ghiglione i visitatori hanno avuto la possibilità di vedere e toccare con mano le tecniche di produzione tradizionali per poi passare a quelle più moderne costituite da macchinari all’avanguardia che consentono di ottenere una produzione controllata e di ottima qualità. I visitatori inoltre hanno avuto occasione di passeggiare assieme a Flavio Lenardon immersi negli oliveti e circondati dai muretti a secco, assaggiando la fatica e vivendo le bellezze di quella che viene definita produzione in alta quota. La giornata si è conclusa con un aperitivo all’aperto a base di olio e prodotti tipici del territorio” spiegano i promotori dell’iniziativa.

“Il Gruppo FAI Giovani Albenga-Alassio ci tiene a ringraziate per la disponibilità e per il tempo dedicatoci la Famiglia Ghiglione e Flavio Lenardon fondatore del movimento culturale TreeDream. Inoltre un ringraziamento speciale va a Nicolo Silvestri per gli splendidi scatti realizzati durante la giornata e a tutti i membri del gruppo che hanno reso possibile l’evento. Per la visione completa delle foto vi rimandiamo al link: https://ninisilvestri.com” aggiungono gli organizzatori.

"Vi invitiamo a continuare a seguirci sulle nostre pagine facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornati sugli eventi futuri e sul lavoro del Gruppo: FAI Giovani – Albenga Alassio; FAI Delegazione Albenga Alassio; faigiovanialbengaalassio. E vi ricordiamo che siamo sempre in cerca di volontari attivi, per info contattare: albenga@faigiovani.fondoambiente.it" concludono dal Gruppo Fai Giovani Albenga-Alassio.