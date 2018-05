Il gruppo di arti marinare di Assonautica Savona alla “Festa dello Sport” di Genova

Savona. Il gruppo arti marinare di Savona è stato ospite sabato scorso presso lo stand di Assonautica Genova, nell’ambito della quattordicesima edizione della “Festa dello Sport”, l’evento dedicato alla divulgazione delle discipline sportive, che si è svolto nel Porto Antico da venerdì 18 a domenica 20 maggio 2018.

La “Festa dello Sport” ha confermato ancora una volta la grande attrattiva delle discipline legate al mare, dimostratosi il campo di prova preferito, facendo registrare tantissime presenze nelle attività nautiche coordinate da Assonautica Genova.

Il gruppo arti marinare di Savona, nelle dimostrazioni di nodi marinari, ha riscosso grande successo facendo appassionare tutti in un percorso didattico per allievi di ogni età. Sono stati offerti in omaggio vari gadget, soprattutto quadretti dimostrativi di nodi marinari in ricordo del primo approccio con le arti marinare.

“L’impegno è stato considerevole, dalle 9.30 alle 19 non si è mai interrotto il flusso di pubblico allo stand. L’entusiasmo di chi desiderava imparare andava di pari passo con l’entusiasmo nell’insegnare ed alla fine il bilancio di questa esperienza è stato sicuramente positivo. Assonautica provinciale di Savona è molto soddisfatta e ringrazia tutti coloro che impegnano il loro tempo per la nostra Associazione adoperandosi nella divulgazione delle loro conoscenze, soprattutto verso le nuove generazioni”.