Grenaches du Monde 2018, alla Liguria una medaglia d’oro e tre d’argento

“Liguria del gusto e quant’altro” è il titolo di questa rubrica curata da noi, Elisa (alla scrittura) e Stefano (alle ricerche), per raccontare i gusti, i sapori, le ricette e i protagonisti della storia enogastronomica della Liguria. Una rubrica come ce ne sono tante, si potrà obiettare. Vero, ma diversa perché cercheremo di proporre non solo personaggi, locali e ricette di moda ma anche le particolarità, le curiosità, quello che, insomma, nutre non solo il corpo ma anche la mente con frammenti di passato, di cultura materiale, di sapori che si tramandano da generazioni. Pillole di gusto per palati ligustici.

Ancora un ottimo risultato per le cantine della Liguria all’edizione 2018 di Grenaches du Monde, il concorso internazionale che promuove i vini prodotti con tutte le varietà del vitigno grenache e che quest’anno, per la quinta edizione che si è tenuta a Gandesa (Terra Alta in Catalogna), ha visto l’Italia aggiudicarsi 37 medaglie, 29 medaglie d’oro e 8 d’argento.

Alla Liguria sono andate una medaglia d’oro e tre d’argento, riconoscimenti ancor più di rilievo considerata l’esigua rappresentanza di vini grenache in questa regione rispetto ad altre. E la cerimonia di premiazione si è tenuta ieri, martedì 17 aprile, nello stand della Sardegna al Vinitaly a cui era presente il direttore storico del concorso Yves Zier: “A Grenaches quest’anno hanno partecipato 839 vini. La famiglia delle Grenaches si allarga di anno in anno anche se in Italia è difficile riconoscere questo vitigno per i differenti nomi che gli vengono dati: Grenache, Cannonau, Bordeaux nelle Marche… Nomi che, dall’altro lato, rendono le terre del grenache ancor più belle da scoprire”.

E prima di passare alla premiazione delle aziende italiane Zier ha concluso così il suo intervento: “Nel vino non si finisce mai di imparare. Questo è lo spirito di Grenaches du Monde”. La Granaccia, vitigno a bacca rossa, è il vitigno più diffuso al mondo. Originario della Spagna, ha attecchito con splendidi risultati in Francia, in Italia (in Sardegna è famosissimo il Cannonau, vino simbolo dell’isola), ma anche in Cile e Sud Africa.

Questi i vini liguri premiati:

Azienda Agricola Durin di Ortovero: 1 oro per “Alicante 2015” IGP Colli Savonesi Granaccia e 1 argento per “Granaccia 2016” DOC Riviera Ligure di Ponente Granaccia.

Azienda Agricola Viarzo (Quiliano): 1 argento per “Trexenda 2016” IGP Colli Savonesi Granaccia.

Azienda Agricola Terra della Luna: 1 argento per “Caligré 2015” IGT Liguria di Levante Rouge.

Per la prossima edizione, quella del 2019, Grenache du monde dà appuntamento ad aprile a Roussillon.

Liguria del Gusto è la rubrica gastronomica di IVG, con uscite al lunedì e al venerdì: clicca qui per leggere tutti gli articoli