Grandi novità in casa Ceriale

Ceriale. Il Ceriale sta pianificando la prossima stagione agonistica 2018/19, che vedrà la società ponentina giocare il campionato di Promozione.

Il primo tassello è stata la nomina del nuovo direttore sportivo: Marco Degola (nella foto).



Il neo dirigente è un volto noto in società per aver militato, per lungo tempo, tra le fila del Ceriale, facendosi apprezzare per le doti umane e calcistiche.

“Ho accolto la proposta di Gervasi, con grande entusiasmo – afferma Degola – il club è una garanzia, per la qualità delle persone che lo compongono ed è una piazza, che conosco molto bene. Sono felice di poter esordire in questo ruolo e conto di mettermi subito all’opera, per programmare al meglio la prossima stagione”.

Samuele Fantoni e Stefano Montani entrano, ufficialmente, a far parte del direttivo del Ceriale, mentre Gabriele Franco e Gianluca Rattenni lasciano il club; Daniele Callà è il nuovo fisioterapista della squadra.

La dirigenza savonese non ha confermato Fabio Ghigliazza alla guida della prima squadra, che ha centrato la salvezza nel campionato di Promozione, conclusosi da poco.

“La società ringrazia il mister, per il lavoro svolto in questi mesi e per la professionalità dimostrata, augurandogli le migliori fortune calcistiche per il proseguimento della carriera”.

Il Ceriale comunicherà, nei prossimi giorni, il nome del neo mister, che assumerà le redini della squadra e si partirà con il rafforzamento della squadra, che dovrà puntare a disputare un buon torneo che porti ad una tranquilla salvezza ed alla valorizzazione dei tanti giovani presenti all’interno dell’organico.