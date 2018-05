Grande successo per il torneo HaBaWaBa nella piscina Zanelli di Savona

Savona. Circa quattrocento piccoli pallanuotisti hanno dato vita, ieri pomeriggio, alla tappa savonese del torneo HaBaWaBa, riservato alla categoria Aquagol, che si è svolta nella piscina comunale Zanelli di Savona, suddivisa, per l’occasione, in quattro campi di gara.

Una grande festa della pallanuoto, durata ben sei ore, voluta dal Comitato regionale ligure della Federazione Italiana Nuoto ed organizzata dalla Rari Nantes Savona. Lo scopo era, come sempre, quello di promuovere tra gli atleti e le atlete più giovani la pallanuoto.

Trentadue sono state le squadre partecipanti con atleti nati negli anni 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011.

La Rari Nantes Savona ha schierato quattro squadre: due formazioni Under 11 e due formazioni Under 9, che erano così composte.

Under 11, Savona 2007: Ferrari Davide, Merkaj Manuel, Lanza Francesco, Maffè Francesco, Biglino Niccolò,

Buono Anthony, Mignemi Edward, De Lucis Norberto, Giannelli Vittorio. All. Marcello Polidoro.

Under 11, Savona 2008: Santoro Valerio, Ottonello Mario, De Grossi Nicolò, Furlanetto Marko, Mantovani Alessandro, Blanda Alfonso, Buono Anthony, Giannelli Vittorio, Nieuwenhizen Lars. All. Cinzia Martorana.

Under 9, Savona 1: Monguzzi Alessandro, Briano Leonardo, Bragantini Pietro, Rossi Edoardo, Maffè Valerio, Arcifa Monassi Tancredi, Mordeglia Alessio, Bianchi Jacopo, Ferrandino Alessio, Demichelis Luca, Cannavera Tommaso. All. Mariangela Bertonasco e Daniela Rossi.

Under 9, Savona 2: Grosso Edoardo, Patanè Angelo, Piras Stefano, Tassone Leonardo, Grondona Domenico, Corallo Leonardo, Canepa Edoardo, Tacchella Leone, Piscopo Daniele, Caruso Tommaso. All. Mariangela Bertonasco e Daniela Rossi.

Queste le altre formazioni partecipanti. Under 11: Andrea Doria 1, Andrea Doria 2, Bogliasco 1, Bogliasco 2, Camogli, Chiavari, Crocera Stadium, Imperia 1, Imperia 2, Lavagna, Lerici, Quinto, Rapallo, Sestri CN, Sestri On Sport, Sori, Torino, Venere Azzurra 1, Venere Azzurra 2. Under 9: Andrea Doria, Arenzano, Bogliasco, Chiavari, Lavagna, My Sport, Quinto 1, Quinto 2, Venere Azzurra.

Gli incontri sono stati arbitrati dagli allenatori delle squadre partecipanti.

Visto lo scopo promozionale della manifestazione non ci sono stati vincitori, ma a vincere è stata solo la pallanuoto protagonista assoluta di una giornata intensa ed emozionante per tanti giovani atleti.

Nella foto: la piscina Zanelli, ieri pomeriggio, suddivisa nei quattro campi gara.