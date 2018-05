Celle Ligure. Non essere solo un paese, ma un’unica grande famiglia. E’ questa l’atmosfera che si è respirata a Celle Ligure domenica sera in occasione della terza edizione della Cena delle Rose. Un evento che continua a far registrare uno straordinario successo e, quest’anno, ha visto la partecipazione di ben 432 persone che hanno cenato insieme intorno ad una lunghissima tavolata elegantemente allestita.

L’iniziativa, come da tradizione, ha coinvolto per intero via Consolazione, via Ghiglino e via IV novembre che per una sera si sono trasformate in un’elegante sala di ristorante. Tanta l’emozione alla fine della serata per gli organizzatori (il Consorzio Promotur ed il Comune di Celle Ligure con la collaborazione di ristoratori, bagni marini, albergatori e commercianti cellesi) e tutti i volontari che hanno permesso la buona riuscita dell’evento.

La Cena delle Rose nasce per celebrare Santa Rita a cui è dedicata la chiesa della Consolazione, ma ogni anno ha anche uno scopo benefico e sostiene il progetto di aiuto alle famiglie cellesi in difficoltà.