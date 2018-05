Golf: al via il Trofeo Banca Generali Private-Dupanloup Gioielli

Albisola Superiore. Banca Generali Private e Dupanloup Gioielli insieme per il trofeo di golf. Domenica 10 giugno il Golf Club Albisola apre le sue porte a numerosi giocatori per la prima edizione del Trofeo Banca Generali Private-Dupanloup Gioielli, con l’obiettivo di far conoscere la splendida location anche a golfisti che arriveranno da altre zone.

La giornata, promossa dalla senior private banker Alessandra Brandone, si articolerà sullo scenografico percorso a nove buche del Golf Club Albisola, con gli esclusivi green immersi fra gli splendidi ulivi della Riviera ed i partecipanti si sfideranno nella tradizionale formula Stableford in tre categorie. Nel corso della giornata sarà poi possibile per i partecipanti interessati provare le più recenti vetture messe a disposizione da Maserati, sostenitrice dell’iniziativa.

Conclusa la gara, avrà luogo la premiazione, con prestigiosi riconoscimenti ai golfisti e l’estrazione di alcuni premi a sorteggio, anche fra gli invitati al cocktail.

Va ricordato che alcuni premi di grande pregio artistico sono stati selezionati con la finalità di devolvere un concreto sostegno all’Aias, che dal 1970 supporta ragazzi con disabilità.

Al termine della premiazione a tutti i presenti saranno offerti un esclusivo cocktail firmato dallo chef Christian Mandura ed una degustazione di vini della Cantina Reva di Monforte d’Alba.