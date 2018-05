Gli studenti dei licei di Savona a lezione nel reparto di cardiologia del San Paolo

Savona. Quale università o quale percorso formativo seguire dopo il Liceo?

Con l’obiettivo di aiutare i ragazzi in questa importante scelta, il reparto di Cardiologia del S. Paolo di Savona ha organizzato una giornata di orientamento destinato agli studenti dell’ultimo anno delle Superiori. L’appuntamento è per domani, mercoledì 9 maggio, quando 15 studenti dei Liceo Classico e Scientifico, avranno la possibilità di visitare l’intero reparto (Cardiologia, Unità terapia intensiva coronarica, Emodinamica), i suoi ambulatori e vedere da vicino le apparecchiature diagnostiche in uso.

Accolti dallo staff medico e infermieristico della Struttura i ragazzi, dopo una breve lezione teorica potranno anche assistere all’esecuzione di alcuni dei principali esami strumentali: elettrocardiogramma, test da sforzo, ecocardiogramma, holter.

“Abbiamo organizzato questa iniziativa pensando agli studenti dell’ultimo anno delle Superiori, sperando di offrire loro un’esperienza che li aiuti concretamente a orientarsi in questa importante e non facile scelta – spiega il Dott. Pietro Bellone, direttore della cardiologia del S. Paolo -. Domani il nostro staff medico e infermieristico sarà a disposizione dei ragazzi per rispondere a tutte le domande che vorranno fare sull’attività del cardiologo e sulle professionalità affini e cercherà di illustrare anche gli aspetti meno conosciuti del nostro lavoro quotidiano”.