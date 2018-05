Giustenice, ritrovata la sedicenne Vanessa Ruocco: la sua è stata una “fuga d’amore”

Giustenice. La bella notizia è arrivata in serata, pochi minuti fa, ma dopo oltre 24 ore di apprensione. La giovane Vanessa Ruocco è stata ritrovata a Torino e sta bene.

A dare l’annuncio sono stati proprio i familiari della ragazza: “Vanessa è stata ritrovata a Torino pochi minuti fa: è andata da un ragazzo, la sua è stata una ‘fuga d’amore’. Ma noi non ne sapevamo nulla. Grazie a Dio e a tutti coloro che ci hanno aiutato condividendo i post sui social e dandoci conforto”.

“La mamma di un’amica di Vanessa mi ha chiamato in serata per dirmi che sua figlia si era messa in contatto con lei, ma con un altro numero rispetto al solito, che non conoscevamo. A quel punto abbiamo fornito il numero si carabinieri, che sono riusciti a trovarla”, ha affermato papà Enzo.

La sedicenne, che abita a Giustenice con il papà e il fratello, era scomparsa ieri sera dopo essere salita, a Brescia, sul Frecciarossa Venezia-Genova Brignole. Da allora la famiglia non aveva più avuto suo notizie né era riuscita a contattarla. Ma alla fine la vicenda si è conclusa nel migliore dei modi.

“Domani andremo a prenderla a Torino e la riporteremo a casa”, ha concluso il papà della giovane.