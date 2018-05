Cairo Montenotte. Domenica 13 maggio dodici squadre della categoria Giovanissimi 2004 si sono affrontate in memoria di Franco Bagnasco, che per anni ha indossato la maglia gialloblù prima come giocatore e poi come allenatore. La Cairese, ancora una volta, ha deciso di ricordarlo con grande affetto e ammirazione in una giornata di calcio all’insegna del divertimento e della passione.

Le squadre sono state inizialmente suddivise in quattro triangolari. Ad aggiudicarsi le prime posizioni e l’accesso alle semifinali dal primo al quarto posto sono state Boys Calcio, San Domenico Savio, San Giacomo Chieri e Villa Falletto. Seconde, invece, Savona, Albissola, Pietra Ligure e Levante C Pegliese. Terzo piazzamento nel girone mattutino per Santa Maria, Cairese, Arci Pianazze e Goliardicapolis.

Si arriva così alle semifinali che permettono al San Domenico Savio, un habitué dei tornei cairesi, e al Villafalletto di giocarsi la finalissima davanti al grande tifo dei propri supporter. I cuneesi dominano il match e con un esaltante poker si laureano vincitori del 5° Memorial Franco Bagnasco.

Per quanto riguarda la finalina, vittoria di misura per i Boys Calcio sul San Giacomo Chieri che permette alla formazione di Ovada di aggiudicarsi la terza posizione. Successo di misura, per 2 a 1, anche per il Savona sul Pietra Ligure che si classificano quindi rispettivamente quinto e sesto. Dal settimo al decimo posto da segnalare il 3 a 1 per mano dell’Albissola al Levante C e il 2 a 0 del Santa Maria ai danni dell’Arci Pianazze. La sfida di chiusura della classifica tra Cairese e Goliardicapolis è vinta dai gialloblù ai rigori.

Un ringraziamento speciale da parte della Cairese è andato a tutte le squadre partecipanti e ovviamente a Guido Bagnasco, fratello di Franco, che ha offerto alla prima classificata un ulteriore premio rappresentato da un pallone e da una felpa.

La classifica finale: 1ª Villafalletto, 2ª San Domenico Savio, 3ª Boys Calcio, 4ª San Giacomo Chieri, 5ª Savona, 6ª Pietra Ligure, 7ª Albissola, 8ª Levante C Pegliese, 9ª Santa Maria 2013, 10ª Arci Pianazze, 11ª Cairese, 12ª Goliardicapolis.

I risultati delle finali:

1°/2° posto: San Domenico Savio – Villafalletto 0-4

3°/4° posto: Boys Calcio – San Giacomo Chieri 1-0

5°/6° posto: Savona – Pietra Ligure 2-1

7°/8° posto: Albissola – Levante C Pegliese 3-1

9°/10° posto: Santa Maria – Arci Pianazze 2-0

11°/12° posto: Cairese – Goliardicapolis 1-1 (3-2 d.c.r.)

Il top 11 del torneo: Alessandro Froio (Goliardicapolis), Francesco Olivieri (Cairese), Federico Masini (Arci Pianazze), Simone Guaraglia (Pietra Ligure), Samuele Buscema (Levante C Pegliese), Francesco Cestelli (Savona), Lorenzo Berruti (Albissola), Edoardo Alloisio (Boys Calcio), Paolo Lanfranco (San Giacomo Chieri), Giovanni Casanova (Cairese), Edoardo Muraca (San Domenico Savio); allenatore Lorenzo Ungaro (Villafalletto).

Inoltre, sono stati assegnati i seguenti premi speciali: miglior portiere del torneo Stefano Berruto (San Giacomo Chieri), miglior difensore del torneo Alessandro Cai (San Domenico Savio), miglior centrocampista del torneo Lorenzo Margaria (Villafalletto), miglior attaccante del torneo Nicolò Mazzarrello (Boys Calcio), miglior giocatore del torneo Pietro Bianco (Villafalletto).