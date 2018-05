Cairo Montenotte. È il Cuneo a vincere l’oscar di miglior attore protagonista alla sesta edizione del Memorial Gaetano Milintenda dedicata alla categoria Giovanissimi 2003 che si è tenuto a Cairo Montenotte nella giornata di martedì 1 maggio.

Con grande orgoglio la Cairese ha voluto ricordare ancora una volta Gaetano, figura importantissima per la società e per tutta la comunità cittadina e valbormidese, per la quale, pur siciliano d’origine, ha svolto con grande impegno e professionalità il suo servizio ad ispirazione ippocratica e politica. Gaetano, da dirigente, medico, padre e marito si è sempre distinto per la sua umiltà ed estrema disponibilità, diventando un vero punto di riferimento per tutti coloro che hanno avuto il piacere e l’onore di conoscerlo.

A ricordarlo quattordici squadre provenienti dal nord Italia, inizialmente divise in quattro gironi. Prima del girone A la Cairese grazie alla doppia vittoria ai danni della Veloce e del Carmagnola. Due successi (su Savona e Schuster Milano) anche per il Bogliasco che trionfa nel girone B, accompagnato nel girone C dal Cuneo che cala la manita sulla Stella Maris e sul Ventimiglia e pareggia con la SCA Asti. Tra le primi quattro della classe anche il San Domenico Savio che nel girone D batte Pedona, Don Bosco Spezia ed Anpi Casassa.

Si arriva così alle semifinali e finali pomeridiane. A chiudere la manifestazione il match più atteso tra Cuneo e Bogliasco, classificatesi per la finalissima primo e secondo posto. I genovesi passano in vantaggio, poi i biancorossi recuperano e ai calci di rigore si aggiudicano il titolo. Sul gradino più basso del podio la Cairese che si impone con un netto 4 a 0 sul San Domenico Savio, ottenendo così un preziosissimo terzo posto.

Scendendo la classifica, quinto il Savona grazie allo 2 a 0 rifilato alla SCA Asti e settimo il Don Bosco Spezia che rifila un tris al Carmagnola. Al nono piazzamento un’altra savonese, la Veloce, che si aggiudica la sfida con il Pedona ai calci di rigore. Chiudono la classifica in ordine Schuster Milano, Stella Maris, Anpi Casassa e Ventimiglia.

La classifica finale: 1ª Cuneo, 2ª Bogliasco, 3ª Cairese, 4ª San Domenico Savio, 5ª Savona, 6ª SCA Asti, 7ª Don Bosco Spezia, 8ª Carmagnola, 9ª Veloce, 10ª Pedona, 11ª Schuster Milano, 12ª Stella Maris, 13ª Anpi Casassa, 14ª Ventimiglia.

I risultati delle finali:

1°/2° posto: Cuneo – Bogliasco 1-1 (4-3 d.c.r.)

3°/4° posto: Cairese – San Domenico Savio 4-0

5°/6° posto: Savona – Sca Asti 2-0

7°/8° posto: Don Bosco Spezia – Carmagnola 3-0

9°/10° posto: Veloce – Pedona 0-0 (2-1 d.c.r.)

11°/12° posto: Stella Maris – Schuster Milano 0-3

13°/14° posto: Ventimiglia – Anpi Casassa 2-3

Sono stati premiati i seguenti giocatori:

migliori portieri del torneo: Gabriele Draetta (Sca Asti) e Simone Giaccardi (Cuneo);

migliori difensori del torneo: Filippo Quaranta (Cuneo) ed Alex Lano (San Domenico Savio);

migliori centrocampisti del torneo: Luca Freccero (Cairese) ed Erik Massa (Carmagnola);

migliori attaccanti del torneo: Nicolò Tobia (Savona) ed Edoardo Sanvito (Bogliasco);

miglior giocatore del torneo: Samuele Gazzera (Cuneo).

Il top 11 del torneo: Mattia Olivieri (Bogliasco), Davide Castrovisi (Veloce), Fabio Morena (Cairese), Matteo Canali (Don Bosco Spezia), Riccardo Lipari (San Domenico Savio), Elia Teott (Schuster Milano), Niccolò Travaglino (Bogliasco), Umberto Scarzella (Stella Maris), Paolo Casu (Anpi Casassa), Mattia Revello (Pedona), Tommaso Baccino (Cairese); allenatore Sergio Boscarino (Cuneo).