Giovani Imprenditori Confcommercio Savona, Torterolo nel coordinamento regionale

Savona. Tommaso Tortarolo, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio Savona, è stato nominato vice presidente del coordinamento regionale.

La nomina è arrivata dal presidente regionale e vice presidente nazionale del Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio Sabrina Canese.

“Sono molto soddisfatto e ringrazio Sabrina per avermi dato questa nuova opportunità, in questi due anni il Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio Savona ha lavorato in sinergia per organizzare eventi e seminari informativi rivolti ai giovani.”

“Il Gruppo Giovani Imprenditori – prosegue Tortarolo – rappresenta la parte under 40 di Confcommercio e non è soltanto una palestra per prepararsi alle sfide della vita associativa senior, ma si pone anzi come un importante costola di Confcommercio che porta avanti l’idea di una imprenditoria giovane e innovativa anche per il rilancio di un territorio che fin troppe volte è considerato poco fertile per le start-up e anche per l’avvicendamento generazionale.