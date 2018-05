I giovani cestisti dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Alassio sul podio al Torneo Ravano

Alassio. Ieri, giovedì 24 maggio, al padiglione Jean Nouvel della Fiera di Genova è andata in scena la giornata conclusiva del 34° Torneo Ravano, 25ª Coppa Mantovani, con lo svolgimento delle finalissime.

Questa edizione da record ha visto impegnati 6.237 bambini che hanno giocato, ma si sono soprattutto divertiti in dieci giorni di sfide, praticando dodici diverse discipline sportive.

Tra le 138 squadre di basket, si è distinta la formazione dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Alassio, che è riuscita a salire sul podio.

In un torneo con preliminari per selezionare le migliori formazioni tra quelle delle scuole primarie della Liguria che hanno aderito, dopo classifiche avulse, gironi e scontri diretti, i ragazzi alassini sono arrivati alla fase finale e si sono classificati terzi, cedendo in semifinale per soli 4 punti e vincendo tutte le altre gare con buonissimi scarti, finale per il terzo posto compresa.

Infatti, nel girone finale, hanno battuto prima la Garibaldi della Spezia per 38-27, poi la Giulio Natta per 51-20. Persa la semifinale con la Fabrizi per 37-41, pronto è arrivato il riscatto con l’Istituto Sant’Anna, sconfitto 39-29.

I giovani alassini dell’Istituto Maria Ausiliatrice si sono divertiti ed hanno giocato con grinta e fair play, per la soddisfazione dei loro istruttori.

La formazione era composta da Elisa Emanuelli, Francesca Vazio, Lisa Scosceria, Giulio Bozzolo, Edoardo Elezi, Andrea Giraldi, Federico Sanguinetti, Cristiano Gavaldo, Marta Biagiotti, Tommaso Torielli.