Giornata Mondiale dell’Igiene delle Mani: ecco le iniziative della Asl 2

Savona. Anche quest’anno l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) promuove la campagna “Save lives, clean your hands” e, in occasione della Giornata Mondiale dell’Igiene delle Mani, che ricorre il 5 maggio di ogni anno, chiede a tutte le organizzazioni sanitarie di favorire l’adesione degli operatori sanitari, dei pazienti e dei parenti a questa semplice pratica, riconosciuta come la più efficace nel prevenire le infezioni correlate all’assistenza.

La data di celebrazione della giornata – il quinto giorno del quinto mese dell’anno – è stata scelta per ricordare i 5 momenti fondamentali per l’igiene delle mani nelle attività sanitarie e assistenziali.

La ASL 2 Savonese, da sempre impegnata nella lotta alle infezioni correlate all’assistenza e nella promozione delle corrette pratiche assistenziali, aderisce all’appello dell’OMS e promuove una giornata di sensibilizzazione rivolto al personale sanitario e all’utenza.

In particolare, con la collaborazione degli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica, il 7 maggio, nelle sedi ospedaliere di Pietra Ligure e Savona, saranno installate 8 postazioni informative (attive dalle 9:30 alle 12:30) presso le quali saranno distribuite brochure informative rivolte all’utenza e ai visitatori. Presso ciascuna postazione, gli studenti del corso di laurea in infermieristica forniranno, inoltre, dimostrazioni pratiche interattive sulla corretta tecnica per praticare l’igiene delle mani con l’utilizzo del gel alcolico.

Sarà disponibile un box pedagogico a raggi ultravioletti attraverso il quale sarà possibile controllare se l’igiene delle mani mediante gel alcolico sia avvenuta correttamente, verificandone in tempo reale l’efficacia.