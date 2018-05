Giornata internazionale dell’infermiere, gli studenti di Pietra insegnano la prevenzione e l’educazione alla salute

Pietra Ligure. In occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere, sabato 12 maggio gli studenti del corso di laurea infermieristica del polo di Pietra Ligure organizzano una giornata all’insegna della prevenzione ed educazione alla salute.

Durante questa giornata, gli studenti con l’aiuto del personale del polo universitario di Pietra Ligure saranno presenti con due stand, uno situato in piazza Martiri della Libertà a Pietra Ligure e uno all’interno dell’ospedale “Santa Corona” dalle 8.30 alle 13 per svolgere diverse attività tra cui: misurazione della pressione arteriosa; prevenzione delle infezioni attraverso un corretto lavaggio delle mani; training sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare e disostruzione delle vie aeree sia negli adulti, sia nei bambini.

Inoltre i ragazzi coinvolgeranno tutti i bambini presenti facendoli vestire come dei veri infermieri e facendogli eseguire delle medicazioni semplici su peluches e manichini, ma anche insegnandogli le manovre di primo soccorso. Le attività saranno rivolte a bambini di tutte le età che riceveranno, inoltre, l’attestato di “Infermiere per un giorno”.

La giornata sarà l’occasione per illustrare alla cittadinanza la figura dell’infermiere e la formazione necessaria per diventarlo, ma anche per fornire informazioni sul mantenimento di un corretto stile di vita. L’educazione sanitaria e la promozione della salute, infatti, sono tra le attività cardine dell’operato degli infermieri.