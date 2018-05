Savona. Giovedì 24 maggio il Comune di Savona in collaborazione con Corsica Ferries, ha organizzato un Educational tour rivolto a un gruppo di giornalisti tedeschi ed austriaci in visita presso la città di Savona.

I giornalisti, rappresentanti di alcune tra le più autoritarie testate della Germania e dell’Austria tra cui Wdr-Westdeutscher Rundfunk, Kölner Stadt-Anzeiger e Faz am Sonntag, avranno così la possibilità di effettuare reportage di quanto visitato e di diffonderlo sui loro media di riferimento al loro rientro.

In tale contesto il Comune ha presentato il progetto comunitario “Mare di Agrumi” di cui è capofila, con lo scopo di ampliare ulteriormente il respiro dei confini territoriali del progetto stesso.

“Mare di Agrumi”, finanziato nell’ambito del programma di cooperazione Interreg tra Italia e Francia Marittimo 2014-2020, mira ad aumentare la competitività delle micro e piccole-medie imprese dell’area transfrontaliera collegate al settore agricolo, quello agroalimentare e del turismo “green” secondo logiche moderne e di grande attualità con il file rouge che è l’agrume in tutti i suoi aspetti. La ricchezza della biodiversità degli agrumi dell’alto Mediterraneo ha dato vita ad un tessuto economico vivace nella provincia di Savona, che ha costruito, nel tempo, un “panorama agrario” di grande fascino e dal forte richiamo turistico.

“Questa iniziativa – sottolinea il geometra Ennio Rossi, responsabile del progetto per il Comune di Savona – ci permette di diffondere a livello internazionale il progetto ed in particolare di aumentare le conoscenze sugli agrumi e sulle realtà economiche ad essi collegate, implementando la consapevolezza sulle potenzialità delle risorse agroalimentari anche in termini di attrattività turistica. Un’azione di marketing che ci consentirà di fare conoscere ed apprezzare all’estero l’agrume tipico di Savona: il chinotto”.

Dopo alcune tappe d’obbligo nel centro storico di Savona, tra il Museo della Ceramica e la fortezza del Priamàr, i giornalisti sono stati accolti in via Paleocapa presso la realtà locale “Il Chinotto nella rete” che ha organizzato per loro una degustazione speciale a tema sul frutto tipico della città.