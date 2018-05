Giochi matematici Bocconi, al Calasanzio di Carcare la premiazione della fase provinciale

Carcare. Si svolgerà venerdì 11 maggio presso il Liceo Calasanzio di Carcare la premiazione della fase provinciale dei “Giochi matematici Bocconi”, svoltisi lo scorso mese di marzo nelle aule della scuola. A partire dalle ore 17.30, l’aula magna ospiterà la cerimonia, che sarà preceduta dalla correzione dei quesiti tenuta dall’ex studente liceale, nonché due volte finalista alla fase internazionale di Parigi, Andrea Nari.

Verranno premiati i primi sei arrivati per ogni categoria. Quest’anno, in occasione della quarta edizione organizzata tra le mura del liceo, sono stati raggiunti i 198 iscritti, a conferma della crescita di interesse per la manifestazione e per l’opportunità offerta ai ragazzi di mettersi alla prova.

Commenta la professoressa Maria Antonietta Musante, responsabile dell’organizzazione Giochi matematici per il liceo: “Vogliamo ringraziare il Banco Azzoaglio, filiale di Millesimo, che ci ha gentilmente offerto anche quest’anno il materiale didattico messo a disposizione dei partecipanti per lo svolgimento delle prove, l’Ipercoop il Gabbiano di Savona e la Cartolibreria Botta di Carcare per i premi assegnati ai ragazzi. Le iscrizioni ai giochi sono arrivate non solo da scuole della Val Bormida e di Savona, ma anche da scuole di Albisola, Ceriale, Finale, Albenga, Saliceto e Monesiglio, a testimonianza che la ‘voglia di matematica’, se opportunamente stimolata, può dare anche delle belle soddisfazioni”.

Il 12 maggio si svolgeranno le finali nazionali a Milano, dove verrà selezionata la squadra che poi parteciperà alla finalissima di Parigi.