Spotorno. Altra trasferta ricca di risultati per la ASD Ginnastica Libera che ha partecipato sabato 5 e domenica 6 maggio al torneo internazionale organizzato dalla ASD Vera a Morbegno, in Lombardia, con la partecipazione di nazioni quali Russia, Bulgaria, Lussemburgo, Svizzera, Ungheria, Azerbaijan, Ucraina, Germania, Francia, Svezia, Gran Bretagna ed Estonia, oltre all’Italia. Il livello della competizione è stato molto alto, presentando ginnaste con esercizi veramente al top.

Tra le Senior, Noemi Costabile è seconda alle clavette, prima alla palla e seconda nella finale al cerchio; Giulia Zunino vince al nastro ed è terza al cerchio, ma non si accontenta perché riesce a conquistare il premio giuria per il suo carattere e la sua grinta.

Foto 3 di 3





Scende in pedana Matilde Cantini che se la deve vedere con un parterre di ginnaste veramente notevole, tra le migliori di categoria, ma lei affronta la gara con determinazione e concludendo in undicesima posizione a clavette e cerchio.

La squadra open della società spotornese, formata da Matilde Cantini, Cecilia Lorenzi, Laura Ruda, Giulia Zunino e Noemi Costabile, conquista il più alto gradino del podio.

In gara domenica, per la categoria Esordienti, Martina Fiorinelli, alla sua prima esperienza internazionale che le ha giocato un po’ di emozione, ma di cui farà tesoro. Si prosegue con le Allieve dove Marilù Rota conquista il terzo posto alle clavette e Giada Nieuwenhausen la piazza d’onore al nastro. In gara anche Sindi Domi e Giulia Ricco; quest’ultima riceve il premio giuria consegnato per l’occasione dalla madrina dell’evento Veronica Bertolini.

Tra le Junior Laura Ruda ben figura nelle due routine di gara, palla e cerchio, che le fanno conquistare il terzo posto nella classifica assoluta e l’argento al cerchio.

Grande orgoglio da parte del presidente Giorgio Tarditi e dei membri del consiglio (presente all’evento Sabina Colombino) che, soddisfatti degli ottimi risultati di queste splendide atlete, attendono ora le 130 ginnaste delle varie società alla master class con Elizaveta Nazarenkova, evento firmato Asd Ginnastica Libera che si tiene oggi e domani a Spotorno.