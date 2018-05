Giancarlo Cerisola entra nel consiglio di amministrazione di Assonautica Savona

Savona. Giancarlo Cerisola, già presidente di Confesercenti Savona e vicepresidente nazionale Fiepet (Federazione Italiana Esercenti Pubblici e Turistici), è stato nominato consigliere d’amministrazione di Assonautica Savona.

Nella giornata di oggi i primi incontri con il presidente della Camera di Commercio delle Riviere di Liguria Luciano Pasquale e con il presidente di Assonautica Savona Luciano Lacirignola, mentre sabato è prevista la prima assemblea di Assonautica.

“In quell’occasione – sottolinea Cerisola – sarà fatto il punto sulla partecipazione al bando, che prevede un finanziamento basato su fondi sociali europei, per il trattamento dei rifiuti per la raccolta differenziata all’interno delle marine. Non solo rifiuti, si prenderanno in considerazione anche le problematiche sulle acque di lavaggio delle imbarcazioni e la loro tracciabilità, il discorso dei residui dei motori, delle perdite e delle fuoriuscite di olii e l’impatto ambientale. Tutto questo può risolversi con delle strutture che oggi vengono utilizzate dalle grandi navi e che hanno performance ottimali”.

“Trovando la formula economica migliore potrebbero essere prese in considerazione anche dalle marine più piccole. Quello che Assonautica Savona si impegna a fare è testare questo progetto per prima, focalizzando l’attenzione anche su quelli che possono essere gli sviluppi logistici nel porto di Savona, così da spendere nel miglior modo possibile i soldi europei”.