Savona. “Geometri per due ore”: è questa l’esperienza che il Collegio di Geometri di Savona propone alle classi delle scuole medie aderenti all’iniziativa. In questi giorni nei laboratori del Falcone di Loano le classi seconde della Secondaria di Primo grado dell’Istituto Comprensivo Val Varatella di Borghetto e Toirano si cimentano in un esercizio di restituzione grafica dei rilievi delle aule con il software del Consiglio Nazionale dei Geometri.

“Il Progetto Georientiamoci nasce dall’iniziativa del Consiglio Nazionale dei geometri e risponde all’esigenza di far conoscere ai giovani attraverso l’esperienza diretta alcuni aspetti della nostra attività – dicono i geometri Marco Bruzzo e Gloria Biale, responsabili dei rapporti con le scuole del territorio – Per noi è una grande soddisfazione parlare ai ragazzi di una professione che ci entusiasma e che speriamo possa attirare anche il loro interesse”.

“Tutto ciò – proseguono – è reso possibile grazie alla collaborazione di tanti colleghi e delle scuole del territorio, pertanto rivolgiamo un ringraziamento particolare ai geometri Repetto e Moretti che in questi giorni svolgono il ruolo di insegnanti e tutor dei nostri studenti e speriamo futuri geometri”.