Furto a Fior D’Albenga, è sparita la tartaruga “Emys” dall’aiuola dell’ufficio turismo

Albenga. Una delle aiuole allestite in occasione di Fior D’Albenga è stata presa di mira dai ladri che si sono portati via “Emys”, una piccola statua in resina e raffigurante una “Caretta”. A rendere noto l’anomalo furto è l’assessore Alberto Passino che spiega: “Purtroppo da lunedì pomeriggio non si hanno più notizie di Emys. Non si teme affatto che si sia allontanata da sola, appare evidente che era troppo affezionata alla sua aiuola, un piccolo fazzoletto di prato con fiori in vaso composti a raffigurare lo stemma del comune, allestimento realizzato proprio dal personale dell’ufficio turismo”.

“Questa piccola statua ci fu donata dal garden centers di Diego Enrico che ancora ringrazio per il bel gesto, fu poi da me modificata e ridipinta per farla rassomigliare all’esemplare palustre ed autoctono Emys Orbicularis. Ormai da un anno era la mascotte dell’ufficio turismo, e accoglieva tutti i visitatori già nel corridoio. Quest’anno avevamo scelto di riproporre il soggetto Emys, perché è nostra intenzione sviluppare nel 2018 un progetto sullo ‘slow tourism’ come nuovo turismo sostenibile legato alle eccellenze eno gastronomiche a km zero e ai percorsi naturalistici, iniziando a parlare anche ad Albenga di outdoor” spiega Passino.

“L’infelice gesto non diminuirà la nostra determinazione, anzi, con maggior convinzione lavoreremo perché ‘Emys’ non sia solo la mascotte dell’ufficio, ma possa divenirla per tutta la città di Albenga. Se qualcuno avesse notizie da riferire o chi l’avesse trafugata si dovesse ravvedere, segnalo che il comune è sempre in piazza San Michele e sono certo che almeno ‘lui’ non si sposterà da lì, tanto facilmente” conclude l’assessore ingauno.