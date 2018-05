Spotorno. Un’altra giornata difficile per la circolazione viaria sull’autostrada A10, dove si è verificato un tamponamento tra un furgone ed un camion nel tratto tra Savona e Spotorno. Il sinistro si è verificato intorno alle 9:15 di questa mattina. Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto di vigili del fuoco, personale sanitario e automedica del 118.

Secondo quanto appreso l’impatto è stato particolarmente violento, con il furgoncino andato praticamente distrutto dall’urto contro il tir: il conducente è stato estratto dall’abitacolo dai pompieri e dopo le prime cure sul posto è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Fortunatamente non ha riportato gravi traumi e ferite e le sue condizioni non sono giudicate gravi.

L’incidente, tuttavia, ha provocato grosse ripercussioni alla viabilità autostradale con code in entrambe le direzioni anche a causa di lavori. Ad ora è segnalata una coda di 4 km tra Savona e Spotorno, in direzione Francia, ma disagi e lunghi tempi di percorrenza sono indicati anche nel tratto opposto, tra Finale e Spotorno. Ancora una mattinata all’insegna del traffico e del caos viario sulla A10.