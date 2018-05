Savona. Fulvio Florean e il pilota Alessandro Re saranno al via del Rally Valli Vesimesi, in programma questo fine settimana fra le splendide colline astigiane nei dintorni di Cortemilia.

Il duo savonese-comasco, con il numero 1 sulle portiere della Skoda Fabia R5 Evo del Team HK Racing, approfitteranno di questa gara, tornata proprio quest’anno ad avere validità nazionale, per compiere un allenamento ed un vero test per deliberare un setup idoneo alla ormai prossima gara di campionato Irc che si svolgerà nel parmense agli inizi di giugno.

Foto 2 di 2



Ovviamente Alessandro e Fulvio cercheranno di conquistare il podio anche per la soddisfazione dei tanti tifosi locali (il fan club ha sede in zona) ma soprattutto per ricambiare la fiducia del main sponsor 958 Santero.

La gara, dopo le verifiche sportive-tecniche e lo shakedown di sabato mattina, partirà da Vesime sabato 19 maggio alle ore 15,30.

I 101 iscritti faranno ritorno nel paese astigiano domenica 20 alle ore 17 dove, dopo 250 chilometri, si decreterà l’equipaggio vincitore.