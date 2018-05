Frana a Varazze, finanziato dalla Regione studio di fattibilità per via del Deserto

Varazze. La Giunta della Regione Liguria, su richiesta dell’assessore alla difesa del suolo Giacomo Giampedrone, ha deliberato oggi l’assegnazione di 2,3 milioni di Euro di fondi regionali di Protezione Civile a 13 Comuni su tutto il territorio ligure per interventi su infrastrutture danneggiate o ammalorate. Per il savonese l’ente regionale ha finanziato lo studio di fattibilità per la sistemazione definitiva della strada di via del Deserto (255.000 €).

“Con questo stanziamento di risorse proprie di Regione Liguria crediamo di dare una risposta importante a quei territori che non hanno potuto avere finanziamenti legati agli stati di emergenza, perché danneggiati durante episodi che non vi erano ricompresi”, ha spiegato Giampedrone.

“Per la prima volta invertiamo la tendenza della risposta emergenziale, che diamo solitamente a fronte di stanziamenti nazionali o regionali a valere sulle accise, cercando di anticipare l’aggravamento della situazione con un’azione preventiva. Gli interventi che andiamo a finanziare ci sono stati segnalati nel tempo dalle varie amministrazioni, impossibilitate a fronteggiarli da soli, sia per il costo che per la complessità”.