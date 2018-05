Calice Ligure. “Quando si potrà finalmente utilizzare il finanziamento, già stanziato, per il consolidamento del movimento franoso che dal dicembre del 2009 interessa la strada provinciale 23, in località Ruggia (frazione Carbuta), nel Comune di Calice Ligure?”. Lo chiede, con un’interrogazione, il consigliere regionale del Pd e vicepresidente del Consiglio ligure Luigi De Vincenzi.

“Alcune recenti perizie – spiega l’esponente del Partito Democratico – dimostrano che la situazione si è ulteriormente aggravata a causa di successivi eventi alluvionali, comportando seri rischi per la pubblica incolumità dei residenti nella zona. Ma al momento, il finanziamento per la messa in sicurezza della frana, seppur stanziato, non è stato ancora reso effettivamente disponibile, procrastinando, senza alcuna certezza, la soluzione di una problematica che con il passare dei mesi risulta sempre più grave”.

Facendo un passo indietro nel tempo De Vincenzi ripercorre le tappe dell’intera vicenda. “A seguito dell’Accordo di programma fra il Ministero dell’Ambiente e Regione Liguria, sottoscritto il 16 settembre 2010 e successivamente integrato il 4 dicembre 2013 – spiega De Vincenzi – il 23 novembre 2016 e, con delibera di Giunta n. 1159, il 21 dicembre 2017, sono stati finanziati quattro interventi per il ripristino del territorio, per un importo totale di 2.253.684 euro. Fra questi interventi c’era anche quello per il consolidamento del movimento franoso il località Carbuta del Comune di Calice Ligure, con un finanziamento pari a 595 mila euro”.

Il consigliere del Pd ricorda inoltre che “nella riunione del 13 dicembre 2017 del Comitato di indirizzo e controllo, i soggetti sottoscrittori dell’Accordo di Programma hanno preso atto della proposta d’integrazione e del relativo programma degli interventi e che il 12 gennaio scorso la Provincia di Savona all’atto dell’approvazione del progetto esecutivo, ha cofinanziato l’intervento incrementato le risorse finanziarie di 100 mila euro. Ma a oggi, malgrado la sua periodica conferma e riconferma da parte degli Enti preposti, al situazione è ancora ferma”.

Per questo, conclude De Vincenzi, “chiedo al presidente della Giunta regionale e all’assessore competente quali siano le tempistiche per l’effettiva messa a disposizione di tale finanziamento, in modo da consentire finalmente la cantierabilità del consolidamento del movimento franoso di Calice Ligure”.