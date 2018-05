Forza Nuova Savona replica ad Arci: “Razzista è chi difende la propria appartenenza?”

Savona. Forza Nuova Savona replica alla presa di posizione di Arci Savona che ieri aveva definito uno striscione del movimento politico di estrema destra come “xenofobo e razzista”.

“L’Arci Savona ha perso l’ennesima occasione per tacere. Ci manca che elenchi il numero delle firme raccolte contro di noi presso le bocciofile Arci di quartiere e siamo a posto.

Xenofobi e razzisti cosa vuol dire per l’Arci? Chi difende la propria appartenenza, cultura, religione, nazione contro ‘pilotate invasioni’ è razzista e xenofobo? Bontà dell’Arci, se lo dicono loro saremmo così, ma chi non tutela, la propria appartenenza, cultura e religione, cos’è un ‘traditore’?” dice Michele Raso, coordinatore provinciale di Forza Nuova Savona.

“Precisiamo poi il fatto che da parte nostra non sia stato fatto alcun distinguo sul tipo di ente utilizzatore di tali fondi, cosa assolutamente secondaria. Ciò che merita rilevanza è il fatto che, trattandosi di soldi pubblici, pagati dai contribuenti italiani, si sappia dove vanno a finire. Forza Nuova si batte da sempre verso le discriminazioni che regolarmente avvengono nei confronti delle famiglie italiane, nei confronti delle quali, molto spesso questi tipi di sussidi vengono regolarmente negati. Concludendo senza tanti giri di parole ‘Italia agli Italiani'” conclude Raso.