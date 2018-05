Savona. Esternamente è identico a un flipper tradizionale, di quelli che hanno fatto sognare chi era ragazzo tra gli anni ’70 e gli anni ’90. Spinte, tilt, luci, sfondi animati: tutto è come allora, tutto fedelmente riprodotto. Dentro, però, batte un “cuore” interamente digitale: l’intero tabellone è visualizzato da un display, e un potente computer si occupa di calcolare i movimenti della pallina garantendo una fisica pari a quella reale.

Si chiama “Altivo Virtual Pinball”, è pronto ad invadere bar e locali in tutta Italia e a produrlo è un’azienda savonese, la Delta Informatica, già nota sul territorio per la sua attività di progettazione e produzione di computer, sia per l’utenza domestica che per le aziende. La Delta, in realtà, opera già da tempo anche in settori più specifici come i simulatori di guida e di volo, e ora, dopo anni di sviluppo, è pronta ad immettere sul mercato il Flipper in versione “3.0”, presentato al Family Entertainment Expo di Riccione.

Nato negli anni ’50, il flipper conquistò subito schiere di appassionati: era divertente sia da soli che in gruppo, perfetto per stare in compagnia e socializzare. A decretarne il declino l’avvento dei videogames prima e delle video-lottery poi, che hanno fatto sparire tutti i classici flipper dai bar e dai luoghi di ritrovo. L’azienda savonese però ha deciso di scommettere sul loro ritorno in grande stile: “Si tratta di un gioco sano e divertente, adatto a tutta la famiglia e anche ai bambini già dai 7 anni – spiega il titolare, Corrado Olivieri – niente a che vedere con le video-lottery che tanti problemi stanno causando al nostro tessuto sociale. E anche per questo siamo pronti a fornirlo ai locali gratuitamente, chiedendo solo una ripartizione dell’incasso mensile”.

Ovviamente il flipper del futuro, anche se il cabinet è esternamente identico ad un flipper tradizionale (anzi, le parti elettromeccaniche sono di fatto le stesse di un tempo), utilizza una tecnologia digitale avanzatissima: al posto del piano meccanico inclinato ospita un monitor da 43 pollici ad altissima velocità, su cui viene visualizzata l’azione, e anche il pannello posteriore è replicato utilizzando due diversi monitor LCD, per la visualizzazione della grafica e per il punteggio. Il tutto è controllato da un computer principale, su cui girano alcuni software proprietari sviluppati dal team di Delta, e da due schede a microprocessore che oltre a permettere la perfetta riproduzione dei tavoli da gioco rendono i movimenti della pallina digitale identici ad una pallina di acciaio. “L’utilizzo di questa tecnologia innovativa – garantisce il titolare – ha permesso di realizzare un flipper che riproduce le stesse senzazioni d’uso, e quindi lo stesso convolgimento e divertimento, di un flipper tradizionale elettromeccanico, ma con notevoli vantaggi”.

Un modo, dunque, per “ridare vita” a un intrattenimento caduto un po’ in disuso. Corrado si dice convinto del successo, anche perchè, spiega, “nella stessa macchina sono già presenti 4 diversi tavoli da gioco, selezionabili a piacere dal giocatore, quindi è come avere quattro flipper in uno nello stesso locale. E il nostro team di sviluppo sta creando nuovi tavoli che si potranno aggiungere a quelli di base con una semplice operazione software da remoto: in questo modo il Virtual Pinball è sempre nuovo, e non è più necessario sostituirlo per avere nuovi tavoli da proporre ai giocatori. Infine è completamente esente da manutenzione, la tecnologia digitale utilizzata è non avendo parti meccaniche le riparazioni sono praticamente assenti”.