Finale. Vandali in azione alla residenza comunale per anziani in via Ruffini a Finale Ligure. Secondo quanto appreso, infatti, ignoti hanno svuotato un estintore collocato all’interno dell’androne della struttura.

Non sono mancati attimi di paura per gli anziani presenti per la nube di vapore arrivata all’interno dei loro alloggi. Sono stati i proprietari della friggitoria vicino alla residenza ad intervenire per primi e a far uscire gli anziani, aprendo le finestre per uscire la nube, prima dell’intervento dei militi della Croce Bianca finalese.

Per fortuna nessuna persona è rimasta ferita e nessuno degli ospiti della residenza ha dovuto ricorrere alle cure in ospedale, solo tanta paura.

Sul posto è intervenuta la polizia municipale di Finale Ligure che hanno raccolto la denuncia contro ignoti, con i militi poi impegnati nell’azione di pulizia e bonifica dell’androne della struttura finalese.