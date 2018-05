Finale Ligure, superlavoro per i militi della “Squadra Soccorso Finalese” alla “24 Ore”

Finale Ligure. Tantissimi i partecipanti che hanno avuto bisogno del punto medico avanzato e alle cure dei medici di gara e dei militi della “Squadra Soccorso Finalese”: una collaborazione tra la croce bianca di finale e la croce verde di finalborgo, impegnate a garantire un soccorso continuativo con oltre 30 volontari e 4 ambulanze.

Oltre 130 i concorrenti a cui si è dovuto prestare visite e medicazioni varie e 15 i biker che sono stati inviati al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per ulteriori esami diagnostici e trattamenti medici specifici.

“Si tratta di numeri molto alti purtroppo considerando i numeri dell’anno scorso (con più giorni di gara), – hanno fatto sapere dalla croce bianca di Finale Ligure. – Gli eventi sono stati estenuanti per noi, per il personale medico e per tutte le altre forze coinvolte (gruppo Aib di Finale). E tali eventi non fanno che dimostrare l’amore per il volontariato e la dedizione che hanno per l’utenza, in modo che tutti, possano godere dello sport outdoor, sicuri di poter contare su una grandissima forza operativa dei soccorsi finalesi”.

Infine, un pensiero commosso per dimostrare vicinanza a familiari e amici di Danilo Lagorio, il 56enne deceduto venerdì nel corso della prova “Voltage”: “La croce bianca e la croce verde di Finalborgo si uniscono al cordoglio dei famigliari dell’atleta che è venuto a mancare all evento del venerdì precedente”.