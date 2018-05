Finale ligure, in Sala Gallesio la presentazione della “Carta dei Servizi sulla Prima Infanzia”

Finale Ligure. Giovedì 31 maggio alle 17 presso la Sala Gallesio del Comune di Finale Ligure in Via Pertica si terrà la presentazione della “Carta dei Servizi sulla Prima Infanzia” del distretto sociale finalese numero 5. In questo incontro saranno presenti i servizi prima infanzia afferenti al territorio dell’Ats di Finale Ligure: il nido d’infanzia “Cucciolo” di Gorra e il nido d’infanzia “L’isola dei tesori” di Noli.

Nella “Carta dei Servizi sulla Prima Infanzia” sono contenute le informazioni riguardanti le caratteristiche di tutte le strutture del territorio che hanno ottenuto l’accreditamento di Regione Liguria e sono risultate quindi idonee a fornire servizi rivolti alla prima infanzia. La Carta dei Servizi sulla Prima Infanzia vuole essere uno strumento per aiutare l’utenza nella scelta consapevole di un servizio, a tutela dei bambini e dei genitori. E’ finalizzata al costante miglioramento dei servizi offerti, è improntata alla massima trasparenza e al conseguimento di una stabile e proficua comunicazione con i cittadini.

I servizi per la prima infanzia garantiscono la qualità del servizio attraverso il mantenimento di un adeguato rapporto numerico adulto-bambino, secondo le indicazioni normative regionali, assicurando tempi di compresenza al fine di favorire l’esperienza sociale cognitiva dei bambini attraverso lavoro con piccoli gruppi e personalizzare il rapporto degli educatori con i singoli bambini e le loro famiglie; la formazione permanente e obbligatoria di tutti gli operatori; la presenza di un progetto pedagogico e di una programmazione educativa annuale; la presenza obbligatoria di un coordinatore pedagogico in ogni servizio ; la partecipazione ed il coinvolgimento delle famiglie.

Il presidente del distretto sociale Clara Brichetto afferma: “Il coordinamento pedagogico distrettuale è affidato ad un competente professionista che svolge un ruolo di regia del sistema integrato dei servizi per la prima infanzia attraverso un costante lavoro di promozione culturale, orientamento, messa in rete e regolazione del sistema. Il confronto tra il distretto sociale e i servizi prima infanzia del territorio avviene al’interno di un periodico tavolo tecnico. Le amministrazioni locali si assumono la responsabilità del controllo dei requisiti di tutti i servizi contenuti nella carta”.