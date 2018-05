Finale Ligure presenta l’estate 2018, un programma da 464 eventi: “Record assoluto”

Finale Ligure. Finale Ligure è la città turistica dei record in Liguria: ben 464 manifestazioni compongono infatti la stagione estiva 2018, che parte dal 1° giugno e proseguirà fino a tutto il mese di settembre. Un palinsesto, questo, unico per la sua grande eterogeneità, e che pone Finale Ligure al primo posto per numero di eventi in tutta la Liguria per l’estate 2018. E con artisti e personaggi di fama nazionale, quali Oliviero Toscani, Selvaggia Lucarelli, Tullio Solenghi, Riccardo Iacona, Darwin Pastorin, Moni Ovadia, Andrea Scanzi e Paolo Ruffini. Una stagione, quella del 2018, che segue l’estate 2017 che ha già fatto ottenere a Finale Ligure affluenze turistiche di altissimo rilievo nell’arco dell’intero anno (oltre 832.477 presenze), grazie anche ai prestigiosi eventi sportivi internazionali legati all’outdoor, vero elemento che contraddistingue il Finalese lungo tutto l’arco dell’anno.

“Anche nel 2018”, dichiara il sindaco Ugo Frascherelli “la città di Finale Ligure si conferma come una delle principali mete turistiche della Liguria, con grandi attrattive, anche in virtù dell’elevato numero e della qualità degli eventi che vi si svolgono, che riescono a soddisfare grazie alla loro diversificazione i gusti rappresentati dai target più diversi tra loro quali famiglie, coppie, giovani e meno giovani e soprattutto sportivi: in particolare, bikers e climbers”.

“Questa amministrazione comunale si è impegnata, sin dal suo insediamento”, prosegue l’assessore al turismo Claudio Casanova, “per imprimere una forte e decisiva svolta nella programmazione turistica. E i risultati sono ora tangibili, concreti, visibili. Questo grande risultato ha infatti condotto ad una calendarizzazione unica in tutto il Ponente Ligure, con una netta predominanza di eventi ad ingresso gratuito. Per la sua conformazione, la città di Finale riesce infatti a spalmare più eventi contemporaneamente e di natura diversificata presso sedi diverse, quali i Chiostri, i castelli come Forte San Giovanni e la Fortezza di Castelfranco, le diverse piazze e le location open-air”.

Questa mattina è stato presentato ufficialmente il calendario delle manifestazioni ed eventi per la stagione estiva 2018, caratterizzato da una programmazione diversificata sia per la qualità sia per la quantità degli eventi proposti, pensata e realizzata con l’imprescindibile supporto delle associazioni operative sul territorio.

Molti sono gli eventi a cadenza annuale, consolidati da un successo pluriennale e che sono pertanto divenuti patrimonio del Comune: rassegne culturali nella più ampia accezione del termine e competizioni sportive che danno lustro ad un territorio che vede nell’outdoor la sua compenente costitutiva. Si prenda ad esempio l’evento internazionale di MTB “24H” (18-20 maggio 2018), che riveste un ruolo da vero “apripista” della stagione estiva e si conferma, con centinaia bikers provenienti da oltre 30 nazioni, la più grande e prestigiosa 24 ore di mountain bike al mondo, e poi ancora Riviera Beach Volley, il più importante raduno di beach volley della costa occidentale italiana, con una duplice edizione in maggio ed in settembre.

La fine di settembre vede anche un grande momento dedicato all’outdoor con lo svolgimento della Finalenduro, tappa finale dell’Enduro World Series, ovvero il campionato mondiale di MTB categoria Enduro, in programma il 29 e 30 settembre.

Il 2018 vedrà l’ultima edizione della Finalenduro, che lascerà il posto ad un importante e prestigioso evento di MTB quale il Trofeo Delle Nazioni Enduro nel 2019. Il 2 giugno si festeggia l’anniversario di Finale ’68 ovvero il 50° anno di apertura della prima via del Finale di arrampicata sportiva con due eventi, uno nel pomeriggio a Forte San Giovanni con la presentazione del libro di Michele Fanny e Gabriele Canu, seguito la sera alle 21 dalla proiezione in Auditorium del film di relativo a Finale68 che ha partecipato al prestigioso Trento Film Festival, realizzato da Gabriele Canu. L’8 Luglio sarà la volta della Beach Music Parade, grande festa in spiaggia di tutto il litorale finalese.

Proseguendo con gli eventi legati all’outdoor, dal 26 al 30 settembre si svolge FLOW, Finale Ligure Outdoor Week, una 5-giorni dedicata allo sport e al divertimento su due ruote, quest’anno affiancata da Finale For Nepal a Finalborgo (dal 27 al 30 settembre), evento nel quale la passione per il climbing sposa la solidarietà e l’impegno sociale. Affiancano questi eventi sportivi internazionali, le numerose competizioni di trail e di running sulle alture finalesi o nel centro cittadino.

Dal 18 al 20 maggio la stagione musicale è stata aperta dal Concorso Palma D’Oro sezione Junior, alla quale segue in agosto lo svolgimento di un evento di grande spessore artistico: il concorso musicale internazionale Palma d’Oro giunto alla sua 46^ edizione.

Il 15 giugno i Chiostri raccontano dell’Odisseo con un monologo di Moni Ovadia “La gara dell’arco” (canto XXI). Inoltre il II chiostro del Complesso di Santa Caterina ospita dal 13 al 27 giugno l’originale mostra dal titolo “Architetture per l’ecoturismo in Liguria”, ad ingresso libero, arricchita da un convegno sul tema “Ecoturismo e microricettività per la valorizzaaione del territorio e lo sviluppo del turismo nelle aree agricolo-naturalistiche” in programma in Auditorium il 21 giugno.

Dal 23 al 26 agosto ha luogo a Finalborgo la consueta rievocazione storica Viaggio nel Medioevo, ormai un must di fine stagione, che anche quest’anno avrà un’anticipazione con “Aspettando il Viaggio nel Medioevo” il 13 luglio a Forte San Giovanni, location rinata a nuova vita anche grazie ad una serie di appuntamenti legati all’attività dell’associazione Centro Storico del Finale ma non solo. Il Forte vedrà infatti anche lo svolgimento di masterclass musicali a cura dell’associazione Mozart Italia e eventi legati a Burtomics, fumetti, videogiochi e cosplay, evento accompagnato dall’omonima mostra all’Oratorio dei Disciplinanti nel complesso di S. Caterina in Finalborgo. I chiostri in agosto vedranno inoltre lo svolgimento del festival di arti performative rivolto alla sperimentazione artistica Te-che.

Si aggiunga a tutto ciò il foltissimo calendario di eventi presso la rinata Fortezza di Castelfranco, location d’eccezione e nuovo polo culturale della città. Tra gli altri eventi, in luglio vi saranno due serate imperdibili sull’”Odisseo un racconto mediterraneo”: il 20 luglio con Roberto Alinghieri ed il 29 luglio Tullio Solenghi con “Odisseo e Penelope (canto XIX)”.

Questi eventi, molti dei quali a cadenza annuale, rappresentano una parte importante nella calendarizzazione finalese, che tuttavia non sarebbe così ricca se non comprendesse le rassegne e le manifestazioni organizzate e gestite con grande passione ed impegno dalle Associazioni locali attive nei diversi rioni cittadini, in particolare l’associazione Finalborgo.it, l’associazione Garosci de Pia, il Consorzio I Feel Good, l’associazione Varigotti Insieme.

Il calendario prevede diverse edizioni dell’attesissimo Sbanca il Banco per le vie cittadine, concerti dal vivo e tribute band, concerti lirici open-air ed importanti incontri con l’autore nell’ambito della rassegna “Un Libro per l’estate” (si citi ad esempio la presentazione di Oliviero Toscani il 10 agosto a Castelfranco) in Piazzale Buraggi sul lungomare di Finalmarina. Nel rione di Finalpia, sono previsti appuntamenti di musica live, intrattenimento per bambini, mercatini e molto altro. Importante momento per il turismo enogastronimico in Finalpia gli eventi legati

A Finalborgo, gioiello appartenente al Club dei Borghi più Belli d’Italia, sabato 23 giugno si svolgerà la seconda edizione della “Notte Romantica”, preceduta dalla Notte della Musica Romantica il 21 giugno, in concomitanza con la Festa della Musica Europea. Il Borgo ospita serate di grande charme anche grazie al prestigioso Soul & Blues Festival dal 6 al 9 settembre. Si conferma sempre molto ricca anche l’attività del Museo Archeologico del Finale: laboratori didattici per bambini, adulti e famiglie, aperture straordinarie anche serali, visite guidate ed anche l’allestimento della mostra “AD FINES. 500miglia da Roma. Al tempo dei Romani nel Finale”, fino al 3 giugno e che ha ottenuto un grandissimo successo.

Confermata la rassegna teatrale “Ai Chiostri per Elsa” a cura gli Amici del Canile, giunta alla sua XI edizione. Nel borgo marinaro si terrà anche l’ottava edizione del Premio nazionale per la Canzone d’Autore Emergente – Varigotti Festival, che si terrà nella splendida cornice del borgo mediterraneo di Varigotti, giovedi 26 e venerdi 27 luglio. Senza contare la ricca attività di incontri culturali e di intrattenimento e lo svolgimento di eventi di teatro e cinema tra luglio ed agosto.

Torna quest’anno la Festa dell’Inquietudine organizzata dal Circolo degli Inquieti tra la fine del mese di settembre e la prima decade di ottobre presso il complesso di S. Caterina, un evento atteso e prestigioso per tutto il ponente ligure.

Confermati i due spettacoli pirotecnici del 10 agosto a Varigotti e del 16 agosto a Finalmarina. Proseguono inoltre per tutta la stagione con una intensa frequenza le visite guidate alla scoperta della città e del territorio, dei rioni cittadini, del primo entroterra con Archeotrekking, di Castel Govone con “Storie al chiaro di luna”, al campanile di Santa Caterina in Finalborgo “Lassù dove non si vedeva il cielo” alla scoperta delle celle carcerarie custodite al suo interno.

Ogni domenica fino a metà settembre è inoltre aperta e visitabile la Chiesa medievale di San Lorenzo a Varigotti.

Colorano le vie e le piazze i consueti mercatini dell’antiquariato e dell’artigianato, a cadenza settimanale, il mercato delle vecchie cose e degli antichi mestieri a Finalborgo (ogni primo sabato e domenica del mese).

In totale, dunque, da giugno a settembre compresi, si raggiunge il notevole numero di 464 manifestazioni (record assoluto in tutta la Liguria per l’estate 2018), comprensivo della folta programmazione del Museo Archeologico del Finale.

Questo ricco e variegato palinsesto estivo è realizzabile grazie all’impegno ed alla passione delle numerosissime Associazioni operative nel tessuto cittadino, che ricevono annualmente un contributo per la loro attività dall’Ufficio Turismo e Cultura del Comune di Finale Ligure (SV). Sono qui elencate per Finale Ligure: Ass. E20, Varigotti Insieme, Entroterra Onlus, I Feel Good, Amici di Babouche, Amici di San Lorenzo, Nuovi Amici del Jazz, Araram, Baba Jaga, Balà in Riva au mà, Citta del Sogno, Banda Maria Pia, Emsteludanza, Finalborgo.it, I Garosci de Pia, Officine Solimano, ass. Mozart Italia, ass. culturale Palma d’Oro, Banda Rumpe e Streppa, Società Filarmonica di Finalborgo, Coop. Tracce, Unitrè, Elsa Nata Libera-Ass. Amici del Canile, Accademia Musicale del Finale, AIB, ANPI, Compagnia di San Pietro, Pro Loco di Gorra e Olle, Zonta Club, Arcieri del Finale, Asd Savona Thiathlon, Riviera Beach Volley, Asd Blu Bike, Finale Outdoor Resort, Asd RunRivieraRun, Trailrunners, Associazione Marinai d’Italia, Ass. Centro Storico del Finale, Ass. Culturale Risorse – Anello Verde.