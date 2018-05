Finale Ligure, Marinella Geremia rassicura: “Centrodestra unito per le comunali del 2019”

Finale Ligure. Il caso sollevato dal consigliere di Finale Ligure Viva Sergio Colombo, che ha deciso di uscire dal gruppo misto dopo l’ingresso di Marinella Geremia nella Lega Nord, agita le acque del centrodestra finalese. E se nelle dichiarazioni dello stesso esponente del movimento civico finalese si è cercato di mantenere toni pacati, l’adesione del capogruppo in Consiglio comunale al Carroccio, in un contesto politico delicato, non è piaciuto a tutti.

La diretta interessata cerca di gettare acqua sul fuoco, affermando che il suo passaggio alla Lega Nord ha l’obiettivo di rafforzare la coalizione di centrodestra, anche in vista del voto: “Nessuno scossone per il centrodestra finalese che lavora sempre più compatto e unito in vista delle consultazioni elettorali del 2019” afferma questa mattina la neo esponente leghista, che proprio ieri sera ha preso parte alla sua prima riunione con la sezione finalese del partito di Salvini, con al centro questioni nazionali e locali.

Quanto all’atteggiamento del consigliere di Finale Ligure Viva e all’uscita di Sergio Colombo dal gruppo misto: “Il gruppo misto presente in Consiglio comunale è semplicemente un gruppo consiliare e non un partito: all’interno troviamo degli esponenti che hanno ognuno una propria identità e storia politica alle spalle, pensiamo a Lorenzo Operto o a Giovanni Ferrari” sottolinea Geremia.

“Per questo mi sembrano strane le motivazioni che lo hanno portato a lasciare il gruppo misto in Consiglio comunale. Accettiamo, comunque, la sua scelta continuando a collaborare come sempre, nell’interesse della comunità di Finale Ligure” conclude, auspicando che quanto avvenuto sia solo un incidente di percorso nella costruzione di un centro destra unito alle prossime elezioni comunali.