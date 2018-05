Finale Ligure, il M5S lancia la sua sfida per le elezioni comunali: iniziano gli incontri con la cittadinanza

Finale Ligure. Non si saprà ancora se ci saranno le condizioni per formare una lista e avere un candidato sindaco, tuttavia il M5S finalese comincia il suo lavoro in vista delle elezioni comunali del 2019, con l’obiettivo di dedicarsi alle priorità programmatiche per la cittadina avviando una serie di incontri con la cittadinanza.

Giovedì 10 maggio, dalle ore 20.30, il MoVimento 5 Stelle Finale Ligure e il Meetup “Amici di Beppe Grillo del Finalese” si riuniranno infatti in Sala Gallesio per incontrare i cittadini che sono invitati a partecipare alla redazione, condivisa, del programma elettorale. “Sarà il primo di altri incontri pubblici che saranno fatti nei vari rioni della città, così come da quattro anni a questa parte stiamo già facendo, per venire incontro ai cittadini. Un modo per essere il più possibile vicini ai cittadini. Il MoVimento va dai cittadini e non i cittadini dal MoVimento” afferma il M5S.

“In questi anni abbiamo fatto Meetup a Varigotti presso il Centro Civico “Roberto Fontana”, a Final Marina presso Sala Gallesio, a Final Borgo presso la Sala “ex consiglio comunale” di Palazzo Ricci, a Calvisio presso il Centro Sociale di Piazza della Resistenza e a Finalpia presso la Sede della Bocciofila di Via Cadana e continueremo a farle con la speranza che i cittadini vengano alle nostre riunioni, libere e aperte a tutti”.

“Nel segno della trasparenza e della partecipazione attiva ci vogliamo mettere alla prova, noi ma anche gli stessi Finalesi, che invitiamo a partecipare alla stesura di un programma condiviso che contempli proposte su tutto quello che necessita la nostra città, così come è stato fatto a livello nazionale. Tutti possono contribuire con le proprie idee al bene della nostra città”.

“Quindi vi invitiamo ad uscire di casa e abbandonare per qualche ora la tastiera e proporre le proprie idee viso a viso. Questa è una grande opportunità che nessuna forza politica Finalese ha mai fatto. Invece di fare un programma chiusi nelle “segrete stanze” vi proponiamo di partecipare ad un programma trasparente, di tutti per tutti.

“Per la lista poi ne parleremo più avanti, vi ricordiamo che occorrono minimo 12 valorosi e onesti cittadini. Ad oggi di questi 12 non si ha notizie! Ma speriamo di trovarli e queste serate che faremo da qui fino al maggio 2019 serviranno anche per questo” aggiunge il M5S finalese, con l’attuale consigliere di minoranza Davide Badano che aggiunge: “”Io non sarò candidato, per la lista vedremo… Priorità alle cose da fare per la cittadina”.

“Avvisiamo che chi deciderà di aderire ad una ipotetica e futura lista a 5 stelle avrà la responsabilità di raccogliere l’eredità di cinque anni di battaglie fatte per il bene dei cittadini. Se volete bene alla nostra, vostra, città noi ci siamo e crediamo di avere fatto il possibile, non tutto, per la città, nonostante i nostri limiti e difetti abbiamo combattuto per un po di legalità, di coerenza di giustizia sociale e contro l’ipocrisia della politica Finalese”.

E in ultimo il consigliere Badano si è soffermato su alcune dichiarazioni del sindaco Ugo Frascherelli, ‘pronto ad una apertura al M5S nella sua lista in caso i pentastellati non riuscissero nell’intento di partecipare in solitaria all’appuntamento elettorale: “E’ ancora molto presto e certi ragionamenti potranno essere fatti più avanti. Ad ora mi pare fantapolitica pensare ad una ipotesi del genere e non credo ci saranno mai le condizioni”.