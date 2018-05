Finale Ligure: una domenica con il Minivolley on the Beach

Finale Ligure. Il Volley Team Finale con il patrocinio del Comune di Finale Ligure e della Polisportiva del Finale organizza per domenica 13 maggio, presso i Bagni Boncardo sul lungomare Migliorini, il 2° torneo Minivolley on the Beach.

Tre le categorie coinvolte: S3 Green 3vs3 anni 2008/2009 (20 squadre partecipanti), S3 Red 3vs3 anni 2006/2007 (20 squadre), S3 Spikeball 3vs3 anni 2010/2011 (16 squadre).

La partecipazione è gratuita ed è aperta a tutte le società regolarmente affiliate Fipav, anche provenienti da fuori provincia o fuori regione. Ogni società potrà iscrivere massimo due formazioni per ogni categoria.

Il torneo si svolgerà durante tutto l’arco della giornata. L’iscrizione dovrà avvenire entro e non oltre giovedì 10 maggio compilando il modulo relativo e inviandolo all’attenzione di Daria al seguente indirizzo e-mail: pallavolofinale@gmail.com (per ulteriori informazioni si può telefonare al numero 3495742056). Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del numero previsto di squadre.

Come da regolamento Fipav Comitato provinciale Savona, le società dovranno presentare il modulo Camp 3 comprovante il regolare tesseramento degli atleti partecipanti. Per gli atleti è previsto il pacchetto pranzo (un primo, dolce e acqua) presso il bar ristorante dei Bagni Boncardo al costo di 7 euro, possibilmente da prenotare con l’invio del modulo di iscrizione. Il bar ristorante sarà attivo anche per genitori e accompagnatori. A tutti i partecipanti verrà offerta una merenda.

Il programma Green e Red (campo 4,5 x 4,5 metri)

ore 10 ritrovo presso i Bagni Boncardo

ore 10,30 inizio gare

ore 12,30 pausa pranzo e gioco libero

ore 14 ripresa gioco

ore 16 premiazione e festa conclusiva

Si gioca 3 contro 3. Gli atleti facenti parte della stessa squadra devono giocare tutti indipendentemente dal numero di giocatori della squadra avversaria. Formula di svolgimento e durata degli incontri verranno stabiliti alla chiusura delle iscrizioni in base al numero delle squadre partecipanti.

Il programma Spikeball (campo 4,5 x 4,5 metri)

ore 10,30 ritrovo presso i Bagni Boncardo

ore 11 inizio gara

ore 12,30 pausa pranzo e gioco libero

ore 14 ripresa gioco

ore 16 premiazione e festa conclusiva

Si gioca 3 contro 3 contro 3 con obbligo di rotazione di entrambe le squadre ad ogni punto. Gli atleti facenti parte della stessa squadra devono giocare tutti indipendentemente dal numero di giocatori della squadra avversaria.