Da Finale Ligure a Capo Nord in bicicletta, l’impresa di Pietro Paltani

Finale Ligure. Oltre 5 mila chilometri di tragitto, 760 dei quali oltre il circolo polare artico, in due messi e mezzo. E’ un’impresa memorabile quella di Pietro Paltani, gestore dell’Agriturismo Cascina del Groppo in Orco Feglino, che sta per intraprendere in solitaria un viaggio in bicicletta da Finale Ligure fino a Capo Nord.

La partenza è prevista per domenica 3 giugno giugno. L’itinerario coprirà il seguente percorso: svalico appennini dal colle di Cadibona, Alessandria,Varese, Bellinzona, svalico delle alpi dal passo di San Bernardino a 2066 metri, Chur, Stuttgart, Hannover, Hamburg, Malmo, Orebro, Gavle, Sunduall, Lulea, Alta, per giungere a Capo Nord.

Vibram Tester dal 2000 al 2004, guida Mtb dal 2003, istruttore di arrampicata sportiva, istruttore di trekking, con il suo viaggio su due ruote Pietro attraverserà i seguenti paesi: Italia, Svizzera, Germania, Svezia, Finlandia Norvegia. In totale percorrerà oltre 5 mila chilometri con più di 20 mila metri di dislivello, 760 chilometri oltre il circolo polare artico con un tempo di percorrenza previsto in due mesi e mezzo circa. Toccherà 3 mari: mar Tirreno, mar Baltico, mar di Barents. La bicicletta è una Bressan Terranova fatta su misura, in acciaio, dotata di borse ant e post.

Pietro sarà il primo ad effettuare questa impresa in solitaria su tutta la provincia di Savona. Avrà al suo seguito, nell’ultima parte per arrivare a capo nord, un fotografo /film maker che documenterà il tratto più impegnativo con foto e riprese effettuate con un drone. Giornalmente posterà foto e filmati della sua impresa su tutti i social più importanti (Facebook, Instagram e Twitter).

La partenza è prevista per la mattina di domenica 3 giugno in piazza Vittorio Emanuele. La cittadinanza è invitata a salutare Pietro.

Main sponsor dell’ impresa sono: Acqua Minerale Calizzano, Studio Gallea di Finale Ligure che ha fornito tutto l’abbigliamento necessario, e la Cascina del Groppo.