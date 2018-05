Finale, fermato con 8 grammi di hashish dalle Fiamme Gialle: arrestato

Finale Ligure. E’ stato fermato per un controllo dai finanzieri di Finale Ligure ed è stato trovato in possesso di circa 8 grammi di hashish. Per questo motivo ieri un marocchino di 35 anni, Aberahim Nahdi, pregiudicato e senza fissa dimora, è stato arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga.

A scoprirlo sono stati gli agenti della Guardia di Finanza di Finale Ligure, guidati dal tenente Luca Fulvi, impegnati da alcuni giorni in una attività di contrario della vendita di stupefacenti. Le Fiamme Gialle finalesi si erano già distinte per importanti operazioni antidroga che avevano portato al sequestro di ingenti quantitativi di sostanze e all’arresto di alcuni pregiudicati.

Questa volta a portare i finanzieri sulle tracce della droga è stato il fare sospetto dell’uomo, che si aggirava per le vie del centro. Con sé aveva anche dei contanti che, secondo le Fiamme Gialle, erano il provento dell’attività di spaccio.

Questa mattina l’uomo è stato processato per direttissima in tribunale a Savona dove il giudice Francesco Giannone ha convalidato il suo arresto e gli ha imposto la misura del divieto di dimora in provincia di Savona.

Vista la richiesta di termini a difesa del suo legale, il processo è stato rinviato al prossimo 15 di maggio per valutare l’ipotesi di un rito alternativo.