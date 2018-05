Finale Basket Club: Under 14 alle semifinali play off

Ecco il riassunto di quanto successo nelle ultime gare affrontate dai ragazzi finalesi.

Quarti di finale Under 14 Campionato Regionale:

i ragazzi del Finale Basket Club affrontano per la prima volta i play off nella loro storia e la tensione si fa sentire nella prima gara. Si parte contratti ed il nervosismo si fa palpabile nonostante si chiudano i primi due tempi sopra di 7 nelle ultime due frazioni si sommano errori banali a buone conclusioni degli avversari. risultato finale 60/66.

Di seguito il tabellino:

Novelli ne,

Caneto 4,

Ferrabone 2

Genesio ne,

Benne 2,

Bruzzo,

Castellazzi 6,

Ravera ne,

Mariani 15

Trespine 12,

Marinelli 14,

Bianchi 5.

Nella gara di ritorno dove il risultato era obbligato arriviamo, causa coda per incidente in autostrada, in tempo solo per cambiarci, e purtroppo si parte malissimo con un parziale di 10 a 0 time out per poi rimettere le cose a posto e chiudere il primo quarto sotto di 5; poi negli altri tempi i ragazzi riescono a giocare in modo più ragionato, si attengono al piano partita e vanno in vantaggio che poi dilatano nel finale.

Risultato 40/58.

Di seguito il tabellino della gara:

Castellazzi 9,

Bianchi 15,

Mariani 20

Marinelli 8,

Trespine 4,

Novelli 2

Caneto,

Bruzzo, Genesio,

Ravera,

Cenere,

Ferrabone.

Lo spareggio giocato lo scorso 4 maggio a Finale Ligure con la squadra ancora imballata in partenza; ma piano piano riuscendo a controllare i due giocatori più talentuosi della squadra avversaria, andiamo in vantaggio e i nostri ragazzi non mollano sino alla fine.

Ed è SEMIFINALE!!!!!!! Risultato: 66/49.

Tabellino:

Novelli,

Caneto 6,

Ferrabone 4,

Genesio,

Cenere,

Castellazzi 11,

Ravera,

Mariani 20

Trespine 19,

Marinelli 6,

Bianchi.

Complimenti agli avversari che hanno comunque ben giocato e sono stati ben allenati da coach Stefano, ma complimenti soprattutto all’Under 14 del Finale Basket Club, che nelle tre partite ha meritato di passare il turno. Hanno fatto valere la maggior stazza fisica ed una grinta che ha reso orgogliosi i loro allenatori.

In semifinale i nostri ragazzi affronteranno il BLUE SEA Basket Lavagna, cercando di vender cara la pelle.

Forza ragazzi! Viva il Fionale Basket Club!