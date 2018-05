A Finalborgo aperto al pubblico il Forte di San Giovanni

Per la prima volta sarà aperto al pubblico Forte San Giovanni di Finalborgo, antica fortificazione che sovrasta la cittadina ligure. L’edificio, costruito dagli spagnoli alla metà del ‘600 e successivamente ampliato, ha forme spettacolari che si adattano al pendio collinare. La ristrutturazione, curata dalla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria ha reso possibile il recupero del forte. Oggi, affidato al Polo Museale della Liguria, viene aperto e reso fruibile a tutti grazie all’impegno del Comune di Finale Ligure e dell’associazione culturale “Centro storico del Finale”.

Dal 2 giugno sarà possibile visitare il Forte San Giovanni di Finalborgo, testimonianza fondamentale della storia seicentesca del Finalese. Costruito intorno ad un torrione preesistente tra il 1640 e il 1644 su progetto del comandante spagnolo Ferdinando Glazer e posto sul crinale tra le valli del Pora e dell’Aquila, venne destinato ad ospitare una guarnigione che proteggesse il borgo immediatamente sottostante da possibili incursioni genovesi. Il “Maestro di Campo Generale” Gaspare Beretta, realizzò, in occasione del passaggio dell’infanta Margherita di Spagna nel 1666, la famosa strada lungo la quale si trova il forte. La nuova strada – detta anche Via dell’Imperatrice – collegava il Marchesato di Finale al ducato di Milano e, quindi, all’Europa continentale. I lavori di recupero e restauro condotti negli anni ’80 e ’90 dall’allora Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria hanno consentito la messa in sicurezza della struttura e la sua salvaguardia, prevedendo il recupero di tutti gli ambienti coperti e all’aperto della fortificazione, predisponendola già per una fruizione pubblica.

Affidato alla fine del 2015 al Polo Museale della Liguria, Forte San Giovanni riapre al pubblico grazie al Protocollo d’intesa stipulato con il Comune di Finale e il contratto che dal Polo Museale della Liguria ha attivato con l’Associazione “Centro Storico del Finale” la quale garantirà la pulizia, manutenzione e vigilanza del Forte. Aprendo finalmente i cancelli, gli abitanti di Finale e i turisti potranno visitare e conoscere un bene di grande interesse storico e architettonico. Dal 2 giugno il forte sarà aperto al pubblico continuativamente, con orari diversificati a seconda delle stagioni.

Oltre all’apertura quotidiana il forte sarà animato da un programma di visite guidate e eventi a partire dall’estate 2018.