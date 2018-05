Festival di Cannes: vi racconto l’evento sulla Liguria nel Padiglione di Cinecittà

“Stile Savonese” è la rubrica di moda, bellezza e lifestyle di IVG, a cura di Maria Gramaglia. Ogni settimana una passeggiata tra le vetrine dei negozi della nostra provincia, a caccia di novità: un “viaggio” tra le tendenze savonesi a livello di moda, bellezza o arredamento, ma anche tra proposte come gite, corsi o spettacoli a teatro.

Come tutti sappiamo, la nostra Liguria gode di un territorio speciale, baciato dal sole, abbracciato da mare e montagne, con luoghi di una bellezza spettacolare, borghi antichi tra i più belli d’Italia, castelli, fortezze. Qui c’è natura, storia, bellezza, cultura e ottime produzioni enogastronomiche, tra cui il Pesto genovese, che non è poco.

Questa splendida regione (non sono di parte. È proprio così!) ora sta lavorando alacremente per promuoversi sotto tutti i punti di vista, come forse non ha mai fatto prima. E la dimostrazione l’abbiamo avuta ieri, con l’evento organizzato da Genova Liguria Film Commission, con il suo presidente, Cristina Bolla, in splendida forma che ha presentato “Liguria sullo schermo” presso il Padiglione Italia allestito da Cinecittà in occasione del 71° Festival del Cinema a Cannes.

Siccome ho avuto il grande onore di partecipare all’organizzazione di questo evento, quando sono arrivata al mattino e sono entrata all’Hotel Majestic Barrière, praticamente mi sembrava di vivere un sogno. Poi ho avuto accesso al Padiglione Italia allestito da Cinecittà e vi assicuro che è qualcosa di ultra spettacolare.

Si tratta di un’installazione immersiva firmata dal Collettivo None dal titolo “Meraviglia!”, che vuole proprio ricreare il sogno, lo stupore, appunto la meraviglia che si vive sui set allestiti da Cinecittà. Una sorta di scatola dei ricordi, con tanti film italiani di ieri e di oggi, e allo stesso tempo una navicella spaziale accogliente e coinvolgente… molto coinvolgente!

Attraverso questo percorso incantato e arrivo alla sala dove si terrà l’evento per cui ho collaborato: una sala molto bella e poi, che dire, la terrazza è veramente “da film”!

Dopo un po’ l’evento ha inizio, con Cristina Bolla che presenta ad una platea internazionale composta da produttori, registi, attori, sceneggiatori, giornalisti, professionisti del settore e autorità (tra cui anche alcuni tra gli enti partner di Film Commission, quali i rappresentanti del Comune di Finale Ligure e di Borghetto Santo Spirito) le novità legate alle attività di Film Commission ed i risultati ottenuti, con l’importante intervento di Elisa Serafini, assessore alla cultura del Comune di Genova.

Cristina Bolla ha promosso così le stupende locations liguri, dando anche molto risalto al nostro comparto enogastronomico, con una dimostrazione di pesto al mortaio grazie al Consorzio per la Tutela del Basilico Genovese DOP e una degustazione curata dall’Enoteca Regionale Ligure e dal Consorzio per la Tutela dell’Olio Extravergine d’Oliva DOP, iniziative apprezzatissime dalla stampa internazionale e da tutti i presenti. La splendida terrazza del Majestic Barrière, posta di fronte alla celeberrima scalinata con tappeto rosso del Palazzo del Cinema, è stata allestita con le nostre margherite, piramidi di rosmarino e gerani albenganesi di RB Plant di Bruzzone. E per chiudere, ognuno dei presenti ha ricevuto in omaggio le profumatissime piante aromatiche Sunny Herbs, marchio di RB Plant di Bruzzone di Albenga, e cestelli aromatici Amori e Aromi, sempre da loro forniti. Un successo!

Il Festival di Cannes celebra il cinema da 71 anni. Nel tempo l’”Association Française du Festival du Film” si è evoluta conservando sapientemente l’essenziale, ovvero la passione per il cinema, la scoperta di nuovi talenti, la curiosità e l’entusiasmo dei professionisti del settore e degli appassionati che partecipano da tutto il mondo e che fanno sì che i film nascano, vengano diffusi e abbiano successo.

L’evento “Liguria sullo schermo” è riuscito ottimamente perché al Majestic Barrière di Cannes Cristina Bolla con Genova Liguria Film Commission ha portato e presentato la nostra miglior Liguria e io, nel mio piccolissimo, mi sono sentita orgogliosa di essere stata parte di questa iniziativa.

E aspettiamoci che presto in Liguria si gireranno bellissimi film!

