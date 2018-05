Vado Ligure. Sabato 19 maggio si terrà al Centro Ippico San Giorgio Ranch di Vado Ligure una Festa di Primavera in cui saranno coinvolti gli allievi del Centro di Riabilitazione Equestre il Faggio di Vado Ligure.

Questa iniziativa si colloca all’interno di un periodo che va dal 7 maggio al 4 giugno in cui i genitori dei ragazzi che praticano ippoterapia potranno assistere alle giornate di attività dei propri figli, con la possibilità di confrontarsi anche con i terapisti che illustreranno il lavoro svolto.

Sarà presente anche Monica Giuliano, Sindaco di Vado e Presidente della Provincia di Savona, che premierà le società sportive che hanno collaborato nell’organizzazione di questo evento. “Star bene, divertirsi insieme in un ambiente aperto e gradevole è lo spirito di fondo che muoverà la giornata del 19 maggio” spiegano gli organizzatori.

Una giornata di festa in cui i protagonisti saranno i ragazzi, impegnati in diverse attività come la gimkana, a cavallo e a piedi e non solo, perchè ci saranno anche diversi temi come ad esempio “indiani contro cowboy”.