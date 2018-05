Savona. “Oggi è la Festa della Mamma e noi, oltre alle mamme umane vorremmo festeggiare anche le mamme-gatte”.

Parola delle volontarie e dei volontari del reparto gatti della sede Enpa di Savona e del gattile Enpa “Amico gatto” di Albissola, che per l’occasione hanno realizzato un album fotografico con le tante mamme gatte in difficoltà da loro salvate negli ultimi anni.

“Nelle foto compaiono alcune delle tante mamme gatte che abbiamo raccolto in questi anni abbandonate, gravide o con i loro cuccioli, dai soliti imbecilli insensibili (dis)umani”, hanno spiegato.

“Gatte che hanno difeso se stesse ed i loro piccoli nelle condizioni estreme in cui erano state gettate, fino a quando non le abbiamo soccorse. Ma che ci hanno impartito lezioni di ‘umanità’ dopo che le avevamo ospitate; perché non hanno esitato ad accogliere cuccioli o cucciolate di altre gatte che, qualcuno, il solito imbecille insensibile, aveva abbandonato ancora non autosufficienti e bisognosi di latte, che le mamme gatte non hanno esitato neppure un secondo a dare loro salvandoli”, hanno concluso volontari e volontarie.