Borghetto Santo Spirito. In occasione della Festa della mamma, al Nido comunale “Seconda Stella a destra” di Borghetto, gestito dall’Equipe comunale e dalla Coop. Nuova Assistenza di Novara, le mamme hanno collaborato per un interessante laboratorio all’insegna della fantasia e della creatività.

“Partendo dal progetto elaborato dal Nido intitolato ‘Dalla magia della crescita … al giardino che vorrei’, le provette Giardiniere hanno arricchito gli spazi esterni del Nido con particolari vasi creati con diverso materiale di riciclo, che è stato trasformato in originalissime soluzioni per coltivare erbe aromatiche o semplicemente addobbare con coloratissimi fiori. I materiali rigenerati in nuovi ‘vasi’ sono stati decorati e sono andati ad allestire il vialetto che porta all’ingresso del Nido” spiega l’assessore alle politiche sociali Ester Cannonero.

Foto 3 di 3





“Il clima disteso e coinvolgente che si è ‘respirato’ in questa giornata è stato reso possibile grazie al grande impegno e alla disponibilità delle Educatrici, nel promuovere l’iniziativa di “aprire” il Nido alle famiglie. In un’atmosfera di gioia e piacere, la mattinata si è conclusa al momento del pranzo con il ricongiungimento delle Mamme con i piccoli del Nido. Un particolare ringraziamento va a tutte le Mamme che hanno lavorato a questo laboratorio, per il coinvolgimento mostrato, per il tempo e le energie “spese”, per la riuscita della creativa e proficua mattinata. L’Equipe ringrazia inoltre Irene e Mauro per aver regalato le margherite e le bocche di leone, Orazio per aver donato la lavanda, i Vivai Michelini per la preziosa terra messa a disposizione e ARS COLOR Albenga per le vernici che hanno colorato di mille colori il giardino del Nido di Borghetto” aggiunge l’assessore.

“Prossimo appuntamento con il Nido aperto alle famiglie, sarà giovedì 31 maggio p.v., alle ore 16,30, per l’incontro promosso dall’Assessorato alle Politiche Sociali con il Pediatra Dott. Paolo Corciulo, Pediatra Coordinatore del Centro di Formazione P.B.L.S. D – SIMEUP ( Società Italiana Medicina Emergenza Urgenza Pediatrica), che ci parlerà di ‘Prevenzione degli incidenti domestici in età pediatrica e la disostruzione delle vie aeree con dimostrazione pratica’. In occasione dell’incontro sarà possibile visitare il nido e ricevere informazioni sul servizio” conclude Cannonero.